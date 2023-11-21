محمد بن راشد يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين إكسبو دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي



شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، توقيع اتفاقية تعاون بين مدينة إكسبو دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي، اليوم (الثلاثاء) لتزويد مدينة إكسبو دبي بالكامل بالكهرباء المولدة من الطاقة المتجددة، وذلك ضمن رحلتها نحو الحياد المناخي بحلول عام 2050.



حضر التوقيع سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة رئيس سلطة مدينة إكسبو دبي، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي الرئيس التنفيذي لسلطة مدينة إكسبو دبي، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف (COP28)، ومعالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي.

واستناداً إلى قدرات الطاقة المتجددة الحالية في موقع مدينة إكسبو، ستقوم هيئة كهرباء ومياه دبي بتزويد الموقع كاملاً بالطاقة الشمسية بشكل دائم، من خلال الشهادات الدولية للطاقة المتجددة (I-RECs) من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، إلى الموقع بأكمله، لدعم التوجه الأساسي لمؤتمر المناخ "كوب28".

في البداية، سيتم توفير ما يصل إلى 100,000 ميجاوات ساعة من الطاقة - بناءً على الاستهلاك الإجمالي المتوقع لعام 2023 - وسيتم إضافة المزيد من شهادات الطاقة المتجددة في المستقبل لتلبية متطلبات المجتمع المتزايدة من الطاقة. كما ستعمل مدينة إكسبو بصورة منفصلة على زيادة الطاقة المولدة في الموقع بشكل مباشر في السنوات المقبلة.

وسيكون للتحول في مصدر الطاقة تأثيرات إيجابية على السكان والشركات في مدينة إكسبو في نهاية المطاف، فضلاً عن العدد المتزايد من الفعاليات التي تقام في الموقع، مع أهمية ذلك بشكل خاص في الوقت الذي تستعد فيه مدينة إكسبو لاستضافة مؤتمر المناخ "كوب28" ما يدعم تقديم حدث محايد للكربون ويدعم أهداف المؤتمر في التحول العالمي إلى الطاقة النظيفة.

وقالت معالي ريم الهاشمي: "مع استمرار نمو المدن والمراكز الحضرية، من المهم أن توازن هذه المراكز بين تلبية احتياجات مجتمعاتها والاستدامة البيئية - وهي أولوية استراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة."



وأضافت: "تمثل الاتفاقية خطوة مهمة نحو الأمام في مسيرتنا نحو التنمية المستدامة والتحول إلى الطاقة المتجددة، حيث تعد مدينة إكسبو واحدة من المراكز الخمسة الرئيسية ضمن خطة دبي الحضرية. ويأتي هذا التحول في الوقت المناسب حيث تستعد مدينة إكسبو لاستضافة العالم مرة أخرى في مؤتمر المناخ "كوب28"، ودعم الجهود العالمية الخاصة بالمناخ".

من جانبه، قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "برؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة ودعمها غير المحدود، تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة أكبر حدث عالمي للمناخ وهو الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي (COP28) في مدينة إكسبو دبي، استكمالًا لما حققه معرض "إكسبو 2020 دبي" في إنشاء مدينة مستقبلية صديقة للبيئة ترتكز على التكنولوجيا. وتتميز مدينة إكسبو بموقعها الاستثنائي الذي يجعل منها وجهة مثالية تجمع العالم على أرض دولة الإمارات. ويمثل التعاون بين مدينة إكسبو دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي خطوة رائدة نحو التنمية المستدامة، بما يتماشى مع التزام دبي بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050. ومن خلال تزويد مدينة إكسبو بالطاقة الشمسية من خلال الشهادات الدولية للطاقة المتجددة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، فإننا نسهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة لتكون مدينة إكسبو دبي مدينة مستقبلية مستدامة."

وأضاف: "مع قدرة طاقة نظيفة تبلغ حاليًا 2627 ميجاوات، و2033 ميجاوات قيد الإنشاء لتصل إلى 4660 ميجاوات بحلول عام 2026، يستفيد مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية من التقنيات المتطورة لتسخير طاقة الشمس. وبحلول عام 2030، من المقرر أن تصل القدرة الإجمالية لمجمع الطاقة الشمسية إلى 5000 ميجاوات، مما يساهم في خفض سنوي يزيد عن 6.5 مليون طن من انبعاثات الكربون."

وتعد الشهادات الدولية للطاقة المتجددة (I-RECs) بمثابة عملةً لأسواق الطاقة المتجددة، حيث تشير إلى أنه تم إنتاج الطاقة المتجددة لتلبية الطلب اللازم على الكهرباء لمؤسسة أو مركزٍ حضري ما، وسيدعم توفير الطاقة المتجددة من شبكة هيئة كهرباء ومياه دبي أهداف مدينة إكسبو في إزالة الكربون، وستتخذ المدينة أيضًا تدابير لتقليل استهلاك الطاقة.

وتماشياً مع عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تعد الاتفاقية انعكاساً آخر لروح دبي الطموحة في مجال الطاقة المتجددة، بما في ذلك استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050. كما تدعم الاتفاقية دور مدينة إكسبو دبي باعتبارها مركزًا رئيساً في خطة دبي الحضرية 2040، والتي ترسم خطة شاملة للتنمية الحضرية المستدامة في دبي.



