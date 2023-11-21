نيويورك تايمز: الحرب الإسرائيلية دمرت 26% من مباني غزة

أظهرت صور ملتقطة عبر الأقمار الصناعية أن نصف مباني شمالي غزة دمرت أو تضررت في الحرب المستمرة بين إسرائيل وحركة حماس منذ 7 أكتوبر، وما نسبته 26% من مجموع الأبنية في قطاع غزة.

واستندت صحيفة "نيويورك تايمز" إلى خرائط مصورة جواً في تقدير حجم الأضرار في البنية التحتية لشمال قطاع غزة التي تحاصرها القوات الإسرائيلية بالكامل وسيطرت على أجزاء واسعة في محيطها.

ويظهر تحليل محدث لصور الأقمار الصناعية أنه خلال الشهر ونصف الشهر منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، تعرض حوالي نصف المباني في شمال قطاع غزة لأضرار أو دمرت.

واستمر تدمير المباني وغيرها من المنشآت في شمال غزة حتى مع تعزيز الجيش الإسرائيلي لوجوده هناك ومواصلة تقدمه داخل الجزء الشمالي من غزة.

في جميع أنحاء قطاع غزة بأكمله، بما في ذلك جنوب غزة، يبدو وفق "نيويورك تايمز" أن ما لا يقل عن 56 ألف مبنى قد تضرر أو دمر، أو ما يقدر بنحو 20 إلى 26 في المئة من جميع المباني، وفقًا لتحليل اثنين من الباحثين، جامون فان دن هوك من جامعة ولاية أوريغون، وكوري شير من مركز الدراسات العليا بجامعة مدينة نيويورك.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، تدعو القوات الإسرائيلية السكان في الجزء الشمالي إلى التوجه جنوباً حيث تتركز العمليات العسكرية في الشمال، لكن صور الأقمار الصناعية أظهرت تضرر ما لا يقل عن 13200 مبنى في جنوب غزة، تحت خط الإخلاء الذي أقامته إسرائيل في 13 أكتوبر عندما أمرت جميع سكان شمال غزة بالانتقال إلى الجنوب، أي ما يفترض أنها "المنطقة الآمنة" في المرحلة الحالية من الحرب الإسرائيلية.

وفي الأيام الأخيرة، أفاد بعض السكان في خان يونس وما حولها في جنوب غزة أيضًا أنهم رأوا أوامر إخلاء، على شكل منشورات موجهة إلى سكان القرى الزراعية شرق المدينة. وتعرضت بعض المناطق في تلك القرى، بما في ذلك خزاعة وبني سهيلة، لأضرار جسيمة.



