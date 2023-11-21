فايننشال تايمز: توقعات باتساع العجز المالي بالكيان الصهيوني
التاريخ
11/21/2023 3:00:11 PM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - اشارت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية الى "توقعات باتساع العجز المالي في الكيان الصهيوني العام المقبل مع ارتفاع الإنفاق العسكري".
ولفتت "فايننشال تايمز" الى ان "الكيان ستضاعف عجزه المالي 3 مرات العام المقبل لتغطية الإنفاق العسكري الذي ارتفع بشكل كبيرن بسبب الحرب على غزة".
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