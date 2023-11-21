البرازيل تنضم إلى كتلة عالمية لمنتجيّ الطائرات

(MENAFN
- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) Agência Brasil
برازيليا – قامت البرازيل في يوم الجمعة الموافق (17) من الشهر الجاري بالإنضمام رسميًّا إلى اتفاق يحدِّد معاييرَ دولية لتجارة الطائرات المدنية ويضمن مشاركة البرازيل في“اتفاقية التجارة في الطائرات المدنية” (TCA بالإنجليزية). وبذلك فإنّ البرازيل ستنضمّ إلى مجموعة تشمل أبرز منتجي الطائرات في العالم. في الصورة أعلاه، طائرات من إنتاج الشركة البرازيلية إمبراير (Embraer).
كانت قد تمت الموافقة على طلب الانضمام البرازيلي في اجتماع عُقد في جنيف، سويسرا. ممّا يترتّب عليه مشاركة البرازيل في المناقشات واتخاذ القرارات ضمن الفريق الذي يتألف حاليًا من 33 عضوًا. والآن يتعين على البرازيل الحصول على موافقة الكونغرس الوطني لانضمامها إلى“اتفاقية التجارة في الطائرات المدنية” (TCA) وأن يتم نشرها من خلال مرسوم رئاسي في خطوة تالية.
تجدر الإشارة إلى أنّ اتفاقية التجارة في الطائرات المدنية (TCA) تنص على إلغاء الرسوم الجمركية والتعريفات عن جميع الطائرات المدنية وبعض المنتجات المخصصة للقطاع، مثل التوربينات وقطع ومكونات الطائرات ومحاكيات الطيران وخدمات الصيانة والإصلاح. وعليه أيضًا تتعهد الدول بشكل رسمي بالحفاظ على رسومها الجمركية معدومة، مما يوفر شروطًا أفضل للوصول إلى المواد الخام وسلاسل التجارة في مجال الطيران المدني.
ووفقًا لنائب الرئيس ووزير التنمية والصناعة والتجارة والخدمات (MDIC)، السيّد جيرالدو ألكمين، فإن انضمام البرازيل يُعدّ طلبًا قديمًا، وأنّ الحكومة قد عملت بجديّة لتحقيقه. وفي تصريحٍ له بهذا الشأن، قال:“تُعتبر صناعة الطيران البرازيلية من بين أكثر الصناعات تقدمًا في العالم، وكان الوقت قد حان منذ مدّة لا بأس بها لنصبح جزءًا من هذا الآلية الهامة، ولنكون بذلك ذوي أثر في النقاش الدولي حول مستقبل القطاع”.
أيضًا وعلى ضوء المعلومات المقدّمة من وزارة التنمية والصناعة والتجارة والخدمات (MDIC)، فإنّه قد تم إنشاء“اتفاقية التجارة في الطائرات المدنية” المرتبطة بمنظمة التجارة العالمية (OMC) في عام 1980. وحينها كانت البرازيل هي الدولة الوحيدة التي تُعد منتجًا بارزًا للطائرات وعضوًا أصليًا في منظمة التجارة العالمية، ولكنها لم تشارك في هذه الاتفاقية، في الوقت الذي كان يشارك فيه أبرز منافسي الصناعة البرازيلية، مثل كندا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
ترجمته من البرتغاليّة: يارا عثمان.
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