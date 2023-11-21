البرازيل تنضم إلى كتلة عالمية لمنتجيّ الطائرات

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))

برازيليا – قامت البرازيل في يوم الجمعة الموافق (17) من الشهر الجاري بالإنضمام رسميًّا إلى اتفاق يحدِّد معاييرَ دولية لتجارة الطائرات المدنية ويضمن مشاركة البرازيل في“اتفاقية التجارة في الطائرات المدنية” (TCA بالإنجليزية). وبذلك فإنّ البرازيل ستنضمّ إلى مجموعة تشمل أبرز منتجي الطائرات في العالم. في الصورة أعلاه، طائرات من إنتاج الشركة البرازيلية إمبراير (Embraer).

كانت قد تمت الموافقة على طلب الانضمام البرازيلي في اجتماع عُقد في جنيف، سويسرا. ممّا يترتّب عليه مشاركة البرازيل في المناقشات واتخاذ القرارات ضمن الفريق الذي يتألف حاليًا من 33 عضوًا. والآن يتعين على البرازيل الحصول على موافقة الكونغرس الوطني لانضمامها إلى“اتفاقية التجارة في الطائرات المدنية” (TCA) وأن يتم نشرها من خلال مرسوم رئاسي في خطوة تالية.

تجدر الإشارة إلى أنّ اتفاقية التجارة في الطائرات المدنية (TCA) تنص على إلغاء الرسوم الجمركية والتعريفات عن جميع الطائرات المدنية وبعض المنتجات المخصصة للقطاع، مثل التوربينات وقطع ومكونات الطائرات ومحاكيات الطيران وخدمات الصيانة والإصلاح. وعليه أيضًا تتعهد الدول بشكل رسمي بالحفاظ على رسومها الجمركية معدومة، مما يوفر شروطًا أفضل للوصول إلى المواد الخام وسلاسل التجارة في مجال الطيران المدني.

ووفقًا لنائب الرئيس ووزير التنمية والصناعة والتجارة والخدمات (MDIC)، السيّد جيرالدو ألكمين، فإن انضمام البرازيل يُعدّ طلبًا قديمًا، وأنّ الحكومة قد عملت بجديّة لتحقيقه. وفي تصريحٍ له بهذا الشأن، قال:“تُعتبر صناعة الطيران البرازيلية من بين أكثر الصناعات تقدمًا في العالم، وكان الوقت قد حان منذ مدّة لا بأس بها لنصبح جزءًا من هذا الآلية الهامة، ولنكون بذلك ذوي أثر في النقاش الدولي حول مستقبل القطاع”.

أيضًا وعلى ضوء المعلومات المقدّمة من وزارة التنمية والصناعة والتجارة والخدمات (MDIC)، فإنّه قد تم إنشاء“اتفاقية التجارة في الطائرات المدنية” المرتبطة بمنظمة التجارة العالمية (OMC) في عام 1980. وحينها كانت البرازيل هي الدولة الوحيدة التي تُعد منتجًا بارزًا للطائرات وعضوًا أصليًا في منظمة التجارة العالمية، ولكنها لم تشارك في هذه الاتفاقية، في الوقت الذي كان يشارك فيه أبرز منافسي الصناعة البرازيلية، مثل كندا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

ترجمته من البرتغاليّة: يارا عثمان.









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