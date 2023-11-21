صفارات الإنذار تدوي في عدد كبير من المناطق شمال إسرائيل

صفارات الإنذار تدوي في عدد كبير من المناطق شمال إسرائيل
التاريخ
11/21/2023 10:10:56 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دوت صفارات الإنذار في عدد كبير من المناطق شمال إسرائيل وسط أنباء أولية عن استهداف في كريات شمونة.
وذكرت وسائل إعلام عبرية أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت أهدافا في أجواء كريات شمونة بعد دوي صفارات الإنذار.
وقالت وسائل الإعلام إن دوي انفجارات عنيفة سمع في كريات شمونة.
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