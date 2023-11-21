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صفارات الإنذار تدوي في عدد كبير من المناطق شمال إسرائيل

11/21/2023 10:10:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دوت صفارات الإنذار في عدد كبير من المناطق شمال إسرائيل وسط أنباء أولية عن استهداف في كريات شمونة.


وذكرت وسائل إعلام عبرية أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت أهدافا في أجواء كريات شمونة بعد دوي صفارات الإنذار.


وقالت وسائل الإعلام إن دوي انفجارات عنيفة سمع في كريات شمونة.

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