الخصاونة: رفضنا طلباً إسرائيلياً بإخلاء المستشفى الميداني في غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، إن "اتفاقية السلام تعتبر أوراقاً على رف يعلوها الغبار" إن لم تحترم إسرائيل استحقاقات المعاهدة"، لافتاً إلى أن "كل الخيارات مطروحة على الطاولة".

وأضاف الخصاونة في مقابلة مع قناة العربية أن الأردن يتعامل مع كل مصفوفة المخاطر بشكل عام على أنها موجودة".



وفيما يخص قصف محيط المستشفى الميداني الأردني في غزة، فأكد الخصاونة أن "القوات المسلحة الأردنية تجري تحقيقاً وسنتعامل مع الموضوع حسب نتائج التحقيق".

وكشف أن الأردن تلقى إشعارات من إسرائيل لإخلاء المستشفى ورفض الطلب.



وأوضح أن المستشفى الميداني الأردني الجديد بغزة يحتوي على حاضنات للأطفال الخدج.

ونوه الخصاونة الى ان غياب الحل السياسي سينقلنا من دوامة عنف إلى دوامة عنف أسوأ ومن ثم إلى انفجار أكبر.



وأضاف إن جهد جلالة الملك عبد الله الثاني، منصب على وقف الحرب والعدوان الغاشم على غزة الذي لم يميز بين طفل وامرأة وشيخ ومدني.

وأضاف، أن جلالة الملك ارتكز على مخاطبة الضمير العالمي بخطاب قانوني يقوم على عدم تجزئة القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقواعد الحرب خصوصاً فيما يتعلق بحماية المدنيين.

ونوه إلى المدني الفلسطيني حياته ليست أقل من حياة أي مدني أخر، مضيفاً أن الموقف العربي موقف أخلاقي لأنه ارتكز إلى إدانة استهداف المدنيين بغض النظر عن جنسياتهم أو عرقهم أو ديانتهم أو أعمارهم.



وأشار الخصاونة إلى أن هناك حصانة ممنوحة لإسرائيل لكي لا تلتزم وتخرق منظومة القوانين الناظمة للعمليات العسكرية والحرب.