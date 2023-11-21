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الصحة العالمية: وضع غزة مأساوي والنظام الصحي ينهار أولا بأول

11/21/2023 10:10:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت منظمة الصحة العالمية إن وضع قطاع غزة مأساوي والنظام الصحي ينهار أولا بأول.


وأشارت المنظمة في تصريحات إلى أن مستشفيات متخصصة كثيرة في غزة توقفت عن العمل.


وأضافت أننا لا نرى رغبة صادقة في وقف العدوان والهدم في غزة.


وبيّنت المنظمة أن المجتمع الدولي لا يتحرك لوقف استهداف المستشفيات.


وأوضحت أن هناك تضييق علينا ولا نستطيع الوصول للمستشفيات، لافتة إلى أن إجراء العمليات صعب بسبب انعدام المستلزمات.

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