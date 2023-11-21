الصحة العالمية: وضع غزة مأساوي والنظام الصحي ينهار أولا بأول

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت منظمة الصحة العالمية إن وضع قطاع غزة مأساوي والنظام الصحي ينهار أولا بأول.
وأشارت المنظمة في تصريحات إلى أن مستشفيات متخصصة كثيرة في غزة توقفت عن العمل.
وأضافت أننا لا نرى رغبة صادقة في وقف العدوان والهدم في غزة.
وبيّنت المنظمة أن المجتمع الدولي لا يتحرك لوقف استهداف المستشفيات.
وأوضحت أن هناك تضييق علينا ولا نستطيع الوصول للمستشفيات، لافتة إلى أن إجراء العمليات صعب بسبب انعدام المستلزمات.
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