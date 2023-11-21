أردوغان: إسرائيل ترتكب جرائم جماعية وجرائم حرب

أردوغان: إسرائيل ترتكب جرائم جماعية وجرائم حرب
التاريخ
11/21/2023 10:10:55 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن إسرائيل ترتكب جرائم جماعية وجرائم حرب، مشيرا إلى أنه "لا يمكن إحلال السلام في المنطقة دون حلول جذرية للقضية الفلسطينية".
وأضاف أردوغان "ندعو لسلام عادل قائم على حل الدولتين ومستعدون لأداء دور في إحلال السلام".
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