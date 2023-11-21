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أردوغان: إسرائيل ترتكب جرائم جماعية وجرائم حرب

11/21/2023 10:10:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن إسرائيل ترتكب جرائم جماعية وجرائم حرب، مشيرا إلى أنه "لا يمكن إحلال السلام في المنطقة دون حلول جذرية للقضية الفلسطينية".
وأضاف أردوغان "ندعو لسلام عادل قائم على حل الدولتين ومستعدون لأداء دور في إحلال السلام".

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