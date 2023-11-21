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حكومة الاحتلال ومسؤولو القضاء يناقشون أسماء أسرى فلسطينيين يفترض إطلاق سراحهم

11/21/2023 10:10:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت القناة 13 العبرية أن حكومة الاحتلال ومسؤولو القضاء يناقشون أسماء أسرى فلسطينيين يفترض إطلاق سراحهم.
وقالت القناة في وقتٍ سابق إن مجلس وزراء الاحتلال الإسرائيلي يجتمع مساء اليوم للمصادقة على اتفاق صفقة الأسرى مع حماس.
ومن المتوقع ان يتم قريبا الإعلان عن تفاصيل اتفاق صفقة تبادل اسرى ووقف اطلاق النار في غزة.




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