حكومة الاحتلال ومسؤولو القضاء يناقشون أسماء أسرى فلسطينيين يفترض إطلاق سراحهم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت القناة 13 العبرية أن حكومة الاحتلال ومسؤولو القضاء يناقشون أسماء أسرى فلسطينيين يفترض إطلاق سراحهم.
وقالت القناة في وقتٍ سابق إن مجلس وزراء الاحتلال الإسرائيلي يجتمع مساء اليوم للمصادقة على اتفاق صفقة الأسرى مع حماس.
ومن المتوقع ان يتم قريبا الإعلان عن تفاصيل اتفاق صفقة تبادل اسرى ووقف اطلاق النار في غزة.
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