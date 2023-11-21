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وسواس قهري خفي قد يدمر علاقتك العاطفية

11/21/2023 10:09:13 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - غسل اليدين المتكرر والتحقق من إغلاق الأبواب عشرات المرات قبل مغادرة المنزل، هي أعراض معروفة لاضطراب الوسواس القهري.

لكن علماء النفس يقولون إن شكلاً آخر، ولكنه أقل شهرة، من اضطراب الوسواس القهري يمكن أن يعرقل علاقاتك العاطفية أيضًا.

يميل الأشخاص الذين يعانون من اضطراب الوسواس القهري هذا (ROCD) إلى تدمير زواجهم أو الهوس بالعيوب المتخيلة لدى شريكهم.

وأشار الباحثون إلى أن العلاقات الرومانسية الصحية يمكن أن تعزز الصحة العقلية والجسدية والرفاهية واحترام الذات. لذا يكافح الأشخاص الذين يعانون من ROCD أن يكافحوا من أجل الحفاظ على العلاقة، لكنهم يفشلون في ذلك باستمرار.

ما هي علامات اضطراب الوسواس القهري العاطفي (ROCD)؟

غالبًا ما يشعر المصابون بالقلق بشأن ما إذا كانوا في العلاقة "الصحيحة"، ومدى صدق مشاعرهم تجاه شريكهم، وكيف يشعر شريكهم تجاههم، ويعانون من التفكير المفرط في مستقبل العلاقة، فضلًا عن تأرجح المشاعر التي ينجم عنها أحيانًا تجنب الشريك أو الالتصاق به بشكل كلي.

ويعاني الأشخاص المصابون بـ ROCD من الشكوك المستمرة حول عيوب الشريك المتصورة، مثل مظهره وذكاءه وحضوره الاجتماعي.

يمكن أن يؤدي ذلك إلى انشغال مرضي بالشريك، والتفكير المستمر حول إذا ما كان مضحكًا أو ناحجًا أو مرغوبًا من الآخرين بما يكفي. وكما هو الحال مع الأشكال الأخرى من الوسواس القهري، فإن هذه المشاعر المعقدة "غير مرغوب فيها وغالباً ما تكون غير متوقعة".

ويربط الباحثون بين أعراض اضطراب ROCD وضعف الرضا الجنسي وانخفاض مستويات الالتزام والارتباط غير الآمن والغيرة المفرطة.

العلاج

يعد العلاج السلوكي المعرفي، وهو نوع من العلاج بالكلام، هو العلاج الرئيسي لهذا الاضطراب، فهو يساعد المريض على تحديد وتغيير أفكاره وسلوكياته السلبية. قد يتضمن العلاج أيضًا جلسات لتحسين التفاهم بين الشريكين وتقديم استراتيجيات للتعامل مع التحديات في العلاقة.

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