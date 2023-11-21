وسواس قهري خفي قد يدمر علاقتك العاطفية

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - غسل اليدين المتكرر والتحقق من إغلاق الأبواب عشرات المرات قبل مغادرة المنزل، هي أعراض معروفة لاضطراب الوسواس القهري.
لكن علماء النفس يقولون إن شكلاً آخر، ولكنه أقل شهرة، من اضطراب الوسواس القهري يمكن أن يعرقل علاقاتك العاطفية أيضًا.
يميل الأشخاص الذين يعانون من اضطراب الوسواس القهري هذا (ROCD) إلى تدمير زواجهم أو الهوس بالعيوب المتخيلة لدى شريكهم.
وأشار الباحثون إلى أن العلاقات الرومانسية الصحية يمكن أن تعزز الصحة العقلية والجسدية والرفاهية واحترام الذات. لذا يكافح الأشخاص الذين يعانون من ROCD أن يكافحوا من أجل الحفاظ على العلاقة، لكنهم يفشلون في ذلك باستمرار.
ما هي علامات اضطراب الوسواس القهري العاطفي (ROCD)؟
غالبًا ما يشعر المصابون بالقلق بشأن ما إذا كانوا في العلاقة "الصحيحة"، ومدى صدق مشاعرهم تجاه شريكهم، وكيف يشعر شريكهم تجاههم، ويعانون من التفكير المفرط في مستقبل العلاقة، فضلًا عن تأرجح المشاعر التي ينجم عنها أحيانًا تجنب الشريك أو الالتصاق به بشكل كلي.
ويعاني الأشخاص المصابون بـ ROCD من الشكوك المستمرة حول عيوب الشريك المتصورة، مثل مظهره وذكاءه وحضوره الاجتماعي.
يمكن أن يؤدي ذلك إلى انشغال مرضي بالشريك، والتفكير المستمر حول إذا ما كان مضحكًا أو ناحجًا أو مرغوبًا من الآخرين بما يكفي. وكما هو الحال مع الأشكال الأخرى من الوسواس القهري، فإن هذه المشاعر المعقدة "غير مرغوب فيها وغالباً ما تكون غير متوقعة".
ويربط الباحثون بين أعراض اضطراب ROCD وضعف الرضا الجنسي وانخفاض مستويات الالتزام والارتباط غير الآمن والغيرة المفرطة.
العلاج
يعد العلاج السلوكي المعرفي، وهو نوع من العلاج بالكلام، هو العلاج الرئيسي لهذا الاضطراب، فهو يساعد المريض على تحديد وتغيير أفكاره وسلوكياته السلبية. قد يتضمن العلاج أيضًا جلسات لتحسين التفاهم بين الشريكين وتقديم استراتيجيات للتعامل مع التحديات في العلاقة.
MENAFN21112023000151011027ID1107466038
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.