-->

Tuesday, 21 November 2023 07:44 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير الخارجية يستقبل الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي بمناسبة زيارتها للبلاد

11/21/2023 10:05:23 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 21 - 11 (كونا) -- استقبل وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اليوم الثلاثاء الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة اليحيى وذلك بمناسبة زيارتها للبلاد حيث تم مناقشة القضايا المتصلة بالتحول الرقمي وتعزيز الشراكة بين دولة الكويت العضو المؤسس في المنظمة مع باقي أعضاء المنظمة وأطر دعم تبادل الخبرات وبناء القدرات في مجالات الاقتصاد الرقمي وتقنية المعلومات.
وأشاد وزير الخارجية بجهود المنظمة في تعزيز التعاون الرقمي بين الوزارات والهيئات المعنية في الدول الشقيقة والصديقة وتمكين جميع الدول الأعضاء من بناء اقتصادات رقمية وتوظيف التكنولوجيا سعيا إلى مستقبل رقمي يخدم أهداف التنمية المستدامة.
من جهتها ثمنت الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي دور دولة الكويت في دعم أعمال المنظمة مشيدة بالتجربة المتميزة التي تمتلكها دولة الكويت في مجال التحول الرقمي وجهودها الفاعلة في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال الحيوي تحقيقا لمستقبل رقمي واعد للجميع يلبي التطلعات المرجوة. (النهاية)

ن م ع / أ م ح




MENAFN21112023000071011013ID1107466034

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث