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وزير الدفاع الكويتي: الظروف الاستثنائية إقليميا ودوليا تدفعنا إلى الجاهزية واليقظة

11/21/2023 10:05:23 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مسقط - 21 - 11 (كونا) -- قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح اليوم الثلاثاء إن الظروف الاستثنائية الطارئة على الساحتين الإقليمية والدولية وما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة من عمليات عسكرية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي خاصة في قطاع غزة يدفعان نحو تحقيق أقصى درجات الجاهزية واليقظة والاستعداد لمواجهة مختلف المواقف والمتغيرات.
جاء ذلك في كلمته خلال أعمال اجتماع الدورة ال20 لمجلس الدفاع المشترك لوزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يعقد في العاصمة العمانية مسقط.
وقال الشيخ أحمد إن "تحقيق أقصى درجات الجاهزية واليقظة يتم من خلال العمل على تطوير منظومة التعاون العسكري المشترك بين دول المنطقة انطلاقا من يقيننا الراسخ وثقتنا الكبيرة بقدرات وكفاءة قواتنا المسلحة في تنفيذ مختلف الأدوار والمهام والواجبات الموكلة إليها".
وثمن في هذا الصدد الجهود الكبيرة والمساعي الحثيثة التي يبذلها نظراؤه بدول مجلس التعاون الخليجي لدعم أواصر التعاون والعمل الجماعي المشترك بين القوات المسلحة.
وأوضح المسؤول الكويتي ان تلك الجهود التي بذلت أثمرت بفضل الله عز وجل العديد من الانجازات والنتائج الملموسة كما أسهمت في ترجمة التوجيهات السامية لقادة دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد تطلع دولة الكويت الدائم إلى إنجاح أعمال مثل هذه الاجتماعات التي ترمي إلى تحقيق التعاون وتوحيد الأهداف والبرامج والخطط بين دول مجلس التعاون وتفسح المجال للتباحث والتشاور حول مختلف القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتدعم الجهود والمبادرات والتصورات التي تسهم في حفظ أمن واستقرار دول المنطقة.
وتقدم الشيخ أحمد الفهد بخالص التهنئة والتبريكات لسلطنة عمان الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة ذكرى العيد الوطني ال53 متمنيا للسلطنة دوام التقدم والتطور والازدهار في ظل القيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق آل سعيد.(النهاية)

ن ف ع / م خ




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