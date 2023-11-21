وزير الدفاع الكويتي: الظروف الاستثنائية إقليميا ودوليا تدفعنا إلى الجاهزية واليقظة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) مسقط - 21 - 11 (كونا) -- قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح اليوم الثلاثاء إن الظروف الاستثنائية الطارئة على الساحتين الإقليمية والدولية وما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة من عمليات عسكرية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي خاصة في قطاع غزة يدفعان نحو تحقيق أقصى درجات الجاهزية واليقظة والاستعداد لمواجهة مختلف المواقف والمتغيرات.
جاء ذلك في كلمته خلال أعمال اجتماع الدورة ال20 لمجلس الدفاع المشترك لوزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يعقد في العاصمة العمانية مسقط.
وقال الشيخ أحمد إن "تحقيق أقصى درجات الجاهزية واليقظة يتم من خلال العمل على تطوير منظومة التعاون العسكري المشترك بين دول المنطقة انطلاقا من يقيننا الراسخ وثقتنا الكبيرة بقدرات وكفاءة قواتنا المسلحة في تنفيذ مختلف الأدوار والمهام والواجبات الموكلة إليها".
وثمن في هذا الصدد الجهود الكبيرة والمساعي الحثيثة التي يبذلها نظراؤه بدول مجلس التعاون الخليجي لدعم أواصر التعاون والعمل الجماعي المشترك بين القوات المسلحة.
وأوضح المسؤول الكويتي ان تلك الجهود التي بذلت أثمرت بفضل الله عز وجل العديد من الانجازات والنتائج الملموسة كما أسهمت في ترجمة التوجيهات السامية لقادة دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد تطلع دولة الكويت الدائم إلى إنجاح أعمال مثل هذه الاجتماعات التي ترمي إلى تحقيق التعاون وتوحيد الأهداف والبرامج والخطط بين دول مجلس التعاون وتفسح المجال للتباحث والتشاور حول مختلف القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتدعم الجهود والمبادرات والتصورات التي تسهم في حفظ أمن واستقرار دول المنطقة.
وتقدم الشيخ أحمد الفهد بخالص التهنئة والتبريكات لسلطنة عمان الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة ذكرى العيد الوطني ال53 متمنيا للسلطنة دوام التقدم والتطور والازدهار في ظل القيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق آل سعيد.(النهاية)
ن ف ع / م خ
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