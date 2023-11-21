سمو ولي العهد يستقبل اللاعبين الكويتيين الحاصلين على ميداليات بدورة الألعاب الآسيوية ال19 بالصين

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 21 - 11 (كونا) -- استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح (حفظه الله) بقصر بيان صباح اليوم معالي وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد عثمان العيبان ومدير عام الهيئة العامة للرياضة يوسف عبدالله البيدان ورئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد الصباح حيث قدموا لسموه (حفظه الله) ابنته وأبناءه اللاعبين الحاصلين على ميداليات في دورة الألعاب الآسيوية ال19 التي أقيمت بمدينة هانغتشو بجمهورية الصين الشعبية الصديقة.وقد ألقى سموه (حفظه الله) كلمة بهذه المناسبة هذا نصها:

"بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

معالي وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب،،

سعادة مدير عام الهيئة العامة للرياضة،،

سعادة رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية،،

ابنتي وأبنائي اللاعبين،، الحضور الكريم،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

في بداية لقائنا اليوم يسعدنا أن نرحب بكم جميعا وننقل لكم تحيات وتبريكات صاحب المقام السامي قائدنا ووالدنا حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (حفظه الله ورعاه) ولكم بالغ تقديرنا وتهانينا لما قدمه أبناؤنا الرياضيون المشاركون في دورة الألعاب الأولمبية الآسيوية التاسعة عشرة التي أقيمت في جمهورية الصين الشعبية وتوج بتحقيق الإنجازات وحصد الميداليات.

الحضور الكريم،،

لقد أكدنا أن ثروة الوطن الحقيقية تكمن في أبنائه شبابا وشابات وأنهم العقول النيرة والسواعد الفتية والركائز القوية التي ينهض بها وطننا العزيز ويحقق مزيدا من الطموحات والغايات.

وها نحن اليوم نحتفي بهذه الكوكبة من أبنائنا الرياضيين الذين رفعوا راية دولة الكويت عالية في هذا المحفل الرياضي الدولي وتزينت أعناقهم بأرفع الميداليات لتحقيقهم مراكز متقدمة في هذه البطولة.

ابنتي وأبنائي اللاعبين،،

إن ما أسعدنا في مشاركتكم المثمرة في دورة الألعاب الأولمبية الآسيوية التاسعة عشرة أداؤكم المتميز الذي عكس الصورة الحضارية المشرفة للرياضة الكويتية وما تحليتم به من عزيمة وإصرار وروح رياضية تنافسية ومهارات عالية فخورين بالابن اللاعب فيصل الراجحي وما تحلى به من تحد وإرادة.. وستظل رسالتنا لكم بذل المزيد من الجهود وعدم التوقف عند حد معين من تحقيق الأهداف والإنجازات.

الحضور الكريم،،

خالص شكرنا وعظيم تقديرنا لكل من قدم لأبطالنا الرياضيين الدعم والمساندة وهيأ لهم الظروف والأجواء المناسبة مما كان له بالغ الأثر في وصولهم إلى مراكز متقدمة شاكرين بعض جهات القطاع الخاص التي دعمت هؤلاء الرياضيين وكرمتهم مثمنين هذه البادرة الطيبة متطلعين إلى أن يحذو الجميع حذوهم ويعزز القطاع الخاص دوره في دعم الرياضيين وأبناء الكويت المتميزين.. ورسالتنا للمعنيين بالرياضة في وطننا الحبيب الاستمرار في أداء مهامكم بإخلاص وحسن التخطيط والمتابعة للنهوض بالرياضة الكويتية في كافة مجالاتها.

وختاما ،،،

ندعو الله تعالى أن يديم على أبناء كويتنا الغالية التألق والتميز وأن يعلي بهم شأن وطننا العزيز لتظل رايته خفاقة في كافة المحافل الإقليمية والدولية في ظل القيادة الحكيمة والرؤية المستنيرة لقائدنا ووالدنا حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (حفظه الله وأمد في عمره ورعاه).

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،".

وقد أشاد سموه حفظه الله بهذه الإنجازات الرياضية المشرفة التي حققها أبناؤه اللاعبون ليمثلوا مصدر فخر واعتزاز بإثباتهم قدرة الشباب الرياضي الكويتي بتحدي كافة الصعاب بعدها تم التقاط صورة تذكارية بهذه المناسبة.

حضر اللقاء كبار المسؤولين بالديوان الأميري وديوان سمو ولي العهد. (النهاية) أ م ح