سمو ولي العهد يستقبل اللاعبين الكويتيين الحاصلين على ميداليات بدورة الألعاب الآسيوية ال19 بالصين

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 21 - 11 (كونا) -- استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح (حفظه الله) بقصر بيان صباح اليوم معالي وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد عثمان العيبان ومدير عام الهيئة العامة للرياضة يوسف عبدالله البيدان ورئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد الصباح حيث قدموا لسموه (حفظه الله) ابنته وأبناءه اللاعبين الحاصلين على ميداليات في دورة الألعاب الآسيوية ال19 التي أقيمت بمدينة هانغتشو بجمهورية الصين الشعبية الصديقة.
وقد ألقى سموه (حفظه الله) كلمة بهذه المناسبة هذا نصها:
"بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
معالي وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب،،
سعادة مدير عام الهيئة العامة للرياضة،،
سعادة رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية،،
ابنتي وأبنائي اللاعبين،، الحضور الكريم،،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
في بداية لقائنا اليوم يسعدنا أن نرحب بكم جميعا وننقل لكم تحيات وتبريكات صاحب المقام السامي قائدنا ووالدنا حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (حفظه الله ورعاه) ولكم بالغ تقديرنا وتهانينا لما قدمه أبناؤنا الرياضيون المشاركون في دورة الألعاب الأولمبية الآسيوية التاسعة عشرة التي أقيمت في جمهورية الصين الشعبية وتوج بتحقيق الإنجازات وحصد الميداليات.
الحضور الكريم،،
لقد أكدنا أن ثروة الوطن الحقيقية تكمن في أبنائه شبابا وشابات وأنهم العقول النيرة والسواعد الفتية والركائز القوية التي ينهض بها وطننا العزيز ويحقق مزيدا من الطموحات والغايات.
وها نحن اليوم نحتفي بهذه الكوكبة من أبنائنا الرياضيين الذين رفعوا راية دولة الكويت عالية في هذا المحفل الرياضي الدولي وتزينت أعناقهم بأرفع الميداليات لتحقيقهم مراكز متقدمة في هذه البطولة.
ابنتي وأبنائي اللاعبين،،
إن ما أسعدنا في مشاركتكم المثمرة في دورة الألعاب الأولمبية الآسيوية التاسعة عشرة أداؤكم المتميز الذي عكس الصورة الحضارية المشرفة للرياضة الكويتية وما تحليتم به من عزيمة وإصرار وروح رياضية تنافسية ومهارات عالية فخورين بالابن اللاعب فيصل الراجحي وما تحلى به من تحد وإرادة.. وستظل رسالتنا لكم بذل المزيد من الجهود وعدم التوقف عند حد معين من تحقيق الأهداف والإنجازات.
الحضور الكريم،،
خالص شكرنا وعظيم تقديرنا لكل من قدم لأبطالنا الرياضيين الدعم والمساندة وهيأ لهم الظروف والأجواء المناسبة مما كان له بالغ الأثر في وصولهم إلى مراكز متقدمة شاكرين بعض جهات القطاع الخاص التي دعمت هؤلاء الرياضيين وكرمتهم مثمنين هذه البادرة الطيبة متطلعين إلى أن يحذو الجميع حذوهم ويعزز القطاع الخاص دوره في دعم الرياضيين وأبناء الكويت المتميزين.. ورسالتنا للمعنيين بالرياضة في وطننا الحبيب الاستمرار في أداء مهامكم بإخلاص وحسن التخطيط والمتابعة للنهوض بالرياضة الكويتية في كافة مجالاتها.
وختاما ،،،
ندعو الله تعالى أن يديم على أبناء كويتنا الغالية التألق والتميز وأن يعلي بهم شأن وطننا العزيز لتظل رايته خفاقة في كافة المحافل الإقليمية والدولية في ظل القيادة الحكيمة والرؤية المستنيرة لقائدنا ووالدنا حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (حفظه الله وأمد في عمره ورعاه).
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،".
وقد أشاد سموه حفظه الله بهذه الإنجازات الرياضية المشرفة التي حققها أبناؤه اللاعبون ليمثلوا مصدر فخر واعتزاز بإثباتهم قدرة الشباب الرياضي الكويتي بتحدي كافة الصعاب بعدها تم التقاط صورة تذكارية بهذه المناسبة.
حضر اللقاء كبار المسؤولين بالديوان الأميري وديوان سمو ولي العهد. (النهاية) أ م ح
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