آمبر هيرد مستبعدة من فيلم آكوامان الجديد!

MENAFN - Khaberni) استبعدت الممثلة آمبر هيرد بالكامل، من الفيديو الترويجي الجديد لفيلم Aquaman and Lost Kingdom، وسط مزاعم بأن دورها قد تم تقليصه كليًا، بسبب الحضور السلبي الذي حظيت به الممثلة بعد قضيتها مع زوجها السابق جوني ديب.

الممثلة البالغة من العمر 37 عامًا، لم تظهر في أي مكان في أحدث إعلان تشويقي للفيلم المقرر عرضه في 20 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وتلعب آمبر دور ابنة الملك نيريوس، التي يمكنها التحكم بالمياه بعقلها والتواصل مع سكان أطلنطا الآخرين بشكل تخاطري، وهي زوجة أكوامان (جايسون موموا).

في حين استبدل آكوامان مهاراته القتالية المائية بالأبوة. ولكن واجب الأب لن يدوم طويلاً، حيث يصبح ملك أتلانتس، ويعود إلى القتال ضد مجموعة جديدة من الأشرار.

وفي ذات الوقت، يبدو أن نيكول كيدمان، التي تعود بدور أتلانا، والدة آرثر وملكة أتلانتس السابقة، تتمتع بحضور أكثر بروزاً في فيلم الحركة الجديد.

وقد قلل مخرج الفيلم "جيمس وان" من أهمية الادعاءات القائلة بأن دور آمبر هيرد قد تم تقليصه، وأصر على أن الجزء الثاني من فيلم Aquaman لم يكن المقصود منه أبدًا التركيز بشكل كبير على شخصية ميرا بكل الأحوال.

مضيفًا: الجزء الأول كان فيلمًا رومانسيًا مليئًا بالحركة والمغامرات، والثاني عبارة عن فيلم مغامرات وآكشن.

وفي الشهر الماضي، شاعت المزيد من الأقاويل حول فيلم Aquaman 2، بعد أن زعمت وثائق علاج هيرد أن النجم المشارك جيسون موموا كان يرتدي عمدًا ملابس مشابهة لستايل جوني ديب، خاصة خواتم الأصابع، وهو من تسبب باستبعاد آمبر من الفيلم.

ورفض ممثلو النجم موموا التعليق على هذه الادعاءات بينما قال متحدث باسم استوديوهات دي سي: يتصرف جيسون موموا بطريقة احترافية دائمًا في موقع تصوير الفيلم.

ويُزعم أن محامي آمبر "كارل أوستن" تلقى بلاغًا باستبعاد الممثلة سابقًا من فيلم أكوامان في عام 2018، لكن حبيب هيرد السابق وملياردير شركة تيسلا "إيلون ماسك" البالغ من العمر 52 عامًا، تدخل لحل النزاع واستعادة الدور لآمبر.