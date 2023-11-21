المنتخب الألماني يتغلب على نظيره الأمريكي ليلتقي إسبانيا في دور الثمانية بمونديال الناشئين

تأهل المنتخب الألماني إلى دور الثمانية ببطولة كأس العالم لكرة القدم للناشئين تحت 17 عاما المقامة في إندونيسيا، بعدما تغلب على نظيره الأمريكي 3 / 2 اليوم الثلاثاء في دور الستة عشر.

ويدين المنتخب الألماني بفضل كبير في الفوز للاعبه بلال يالسينكايا، لاعب هامبورج، الذي شارك في الدقيقة 86 وحسم المباراة بهدف الفوز 3 / 2 في الدقيقة 87 .

وافتتح المنتخب الألماني التسجيل بهدف للاعب تشالزر هيرمان في الدقيقة 14 ثم تعادل المنتخب الأمريكي بهدف سجله طه هابرون في الدقيقة 24 ، قبل أن يتقدم المنتخب الألماني مجددا بهدف سجله ماكس مورستيد في الدقيقة 34 .

وفي الشوط الثاني، تعادل المنتخب الأمريكي بهدف للاعب دافيد فاسكيز في الدقيقة 80 قبل أن يسجل يالسينكايا هدف الفوز لألمانيا بل ثلاث دقائق من نهاية المباراة.

ويلتقي المنتخب الألماني في دور الثمانية يوم الجمعة المقبل نظيره الإسباني الذي تأهل بالفوز على نظيره الياباني 2 / 1 أمس الاثنين.

ولم يسبق لألمانيا التتوج بمونديال الناشئين وقد خسرت أمام نيجيريا في نهائي النسخة الأولى من البطولة عام 1985 كما أحرزت المركز الثالث في كل من نسختي 2007 و2011 .

وتأهل منتخب مالي أيضا إلى دور الثمانية بالفوز على نظيره المكسيكي 5 / صفر في مباراة أخرى جرت اليوم ضمن دور الستة عشر.

وسجل محمود باري ثلاثية (هاتريك) للمنتخب المالي في الدقائق التاسعة و13 و50 بينما سجل الهدفين الأخرين للفريق، إبراهيم ديارا وإبراهيم كاناتي في الدقيقتين 15 و37، وجاء هدف كاناتي من ضربة جزاء.

وتختتم النسخة الحالية من مونديال الناشئين في الثاني من ديسمبر المقبل.

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