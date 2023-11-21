كاسبرسكي تكشف عن أبرز المخططات الاحتيالية النشطة خلال «الجمعة السوداء»

مع اقتراب يوم «الجمعة السوداء» ونشاط التسوق الذي يصاحبه، أصدرت كاسبرسكي تقريراً جديداً يكشف عن أحدث التهديدات السيبرانية التي تستغل عمليات التسوق عبر الإنترنت. حيث كشف التقرير عن حدوث أكثر من 13 مليون هجوم تصيد احتيالي متعلق بالمتاجر الإلكترونية في عام 2023، إذ قلد المحتالون المتاجر الإلكترونية الشعبية، والعلامات التجارية الفاخرة، ومتاجر الأجهزة.

وفقاً لخبراء الشركة، تعتبر عمليات الاحتيال والتصيد الاحتيالي من أساليب المحتالين المفضلة لمحاولة كسب الأرباح المالية. ففي الأشهر العشرة الأولى من عام 2023، تعرّفت كاسبرسكي على 30,803,840 هجوم تصيد احتيالي يستهدف التسوق عبر الإنترنت، وأنظمة الدفع، والمؤسسات المصرفية. واستخدم 43.5% من إجمالي هذه الهجمات (بالتحديد 13,390,142 هجوماً) منصات التجارة الإلكترونية كطعم.

منذ شهر أكتوبر الماضي، لوحظ تضاعف عدد أسماء النطاق التي تستخدم عبارة «الجمعة السوداء» بثلاثة أضعاف. وتتنوع مواقع الويب التي تستخدم هذه الأسماء من كونها متاجر إلكترونية مزيفة إلى نسخ مقلّدة مقنعة عن متاجر إلكترونية حقيقية. كما تعرّفت كاسبرسكي على العديد من هذه المتاجر المزيفة التي تعرض الملابس، والأدوات، والأجهزة للبيع منذ بداية الخريف. واكتشفت كاسبرسكي أن أكثر المخططات الاحتيالية انتشاراً تركز على إنشاء متاجر توجه الأفراد للدفع مقابل منتجات لن يستلموها أبداً.

يتضمن مخطط احتيالي آخر دفع الضحايا لربط بطاقاتهم البنكية بحجة الدفع مقابل بضائع يشترونها، وهو ما يسمح للمحتالين بسحب الأموال تدريجياً وإفراغ حسابات الضحايا. مثلاً، يتظاهر موقع ويب احتيالي بأنه منصة تسوق معروفة، ويستدرج الأفراد بعرض يقدم لهم قسيمة شرائية بقيمة 800 يورو مقابل 1.95 يورو فقط. وبما أنه لا وجود لهذه القسيمة الشرائية عادةً، يخسر الأفراد أموالهم لصالح المحتالين.





مثال على صفحة تصيد احتيالي

وكشف خبراء كاسبرسكي أيضاً تنفيذ المحتالين لـ240 ألف هجوم تصيد احتيالي باستخدام أسماء علامات تجارية كبرى مثل eBay، وWalmart، وAlibaba، إلى جانب منصات محلية مثل Mercado Libre. إذ تغري احتمالية النجاح المحتالين بعملية سرقة أكبر، وبالتالي كسب أرباح أكثر، وتدفعهم إلى انتحال هوية العلامات التجارية الراقية.

يستهدف المحتالون عشاق التكنولوجيا أيضاً من خلال التظاهر ببيع منتجات وخدمات Apple في فترة يوم الجمعة السوداء. حيث اكتشفت منتجات كاسبرسكي 2.8 مليون هجوم تصيد احتيالي من هذا النوع بين شهري يناير وأكتوبر من عام 2023. كما يقع عدد من محبي ألعاب الفيديو ضحية عمليات احتيال تتظاهر ببيع منصات لعب، لكنها تسرق أموالهم بالمحصلة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز