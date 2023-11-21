مكاسب استراتيجية وتجارية مهمة للولايات المتحدة بمعرض دبي للطيران 2023

اختتمت في الإمارات العربية المتحدة فعاليات النسخة الـ18 من معرض دبي للطيران الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط بعد خمسة أيام من المؤتمرات والجلسات الحوارية والعروض الجوية والمباحثات التجارية. وقد أقيمت فعاليات المعرض من 13 إلى 17 نوفمبر 2023 بمطار آل مكتوم "دبي وورلد سنترال" في حدث ضخم شهد عرض 180 طائرة عسكرية ومدنية تضم أحدث تقنيات الطيران، وحضور كبير للشركات العارضة بلغ 1400 شركة في 20 جناحًا، بالإضافة إلى محاضرات وجلسات أجراها 300 من الخبراء في مجالات متنوعة شملت قطاع الطيران والفضاء والدفاع والاستدامة وحماية المجال الجوي وغيرها من مواضيع توزعت على تسعة برامج تألّف منها جدول أعمال المعرض الدولي المرموق.

وحظيت الولايات المتحدة بمشاركة ناجحة على الصعيدين الاستراتيجي والتجاري مع إبرام شركات أمريكية لصفقات مهمة تسهم في تعزيز الشراكة بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة. فعلي الجانب الاستراتيجي، يمثل حضور القوات المسلحة الأمريكية للمعرض رسالة ثقة تبعثها الولايات المتحدة للبرهنة على جدية التزامها بأمن الشرق الأوسط وعزمها الاستمرار في دعم شركائها في المنطقة، خاصة في ظل المستجدات الدولية الراهنة.

على الجانب التجاري، استفادت الشركات الأمريكية المتواجدة في المعرض من هذه الفرصة لعرض الأنظمة الدفاعية والعسكرية الأمريكية الحديثة، وقد أبرمت الشركة الأمريكية العملاقة "بوينغ" صفقة مع مركز محمد بن راشد للفضاء في دبي لتوريد أنظمة مسيّرة لفحص الطائرات، وتقنيات الواقع الافتراضي والمعزز في إدارة الصيانة، وأفضل الممارسات في مجال الصيانة الاستباقية للأنظمة الجوية.

وشملت مشاركة "بوينغ" في معرض دبي للطيران 2023 كذلك عرض أفضل ما تقدمه التكنولوجيا الصناعية العسكرية الأمريكية في مجال النقل الجوي المتقدم AAAM، ومنها مروحيّات "أباتشي" AH-64 الأكثر تقدمًا في العالم والتي تعدّ ركيزة أسطول المروحيّات لدى القوات الجوية الأمريكية، بالإضافة إلى طائرات F-16EX Combat Fighter القادرة على التعامل مع تهديدات متنوعة على نطاق واسع، وطائرات KC-46 Pegasus المصممة للتزوّد بالوقود جوًا والمجهزة بأنظمة قتالية فائقة التطور.





تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز