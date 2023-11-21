من ضمن 28 فعالية رياضية..6 بطولات دولية في دبي نهاية الأسبوع



تستضيف دبي خلال نهاية الأسبوع الجاري 6 بطولات دولية من بين 28 فعالية رياضية متنوعة تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في مختلف مناطق دبي، وتشهد مشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع من داخل وخارج الدولة، في مقدمتها معرض ومؤتمر دبي الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، و«دوري بيسبول يونايتد الدولي»، وبطولة دبي الدولية للقفز بالمظلات، وبطولة التنس للناشئين، والبطولة الدولية للجمباز الإيقاعي، وتحدي سبارتن، وتحدي دبي للجري، وبطولة الآيبيه الدولية للمبارزة.

ويتصدر معرض دبي الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية قائمة الفعاليات الدولية، حيث يعد الحدث الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط الذي يقام على مساحة تزيد على 26 ألف متر مربع في قاعات زعبيل بمركز دبي التجاري العالمي بداية من يوم بعد غدٍ وحتى 26 نوفمبر الجاري، حيث يستقطب أكثر من 35 ألف زائر من داخل وخارج الدولة، ويشارك فيه 3000 مشارك من 40 دولة من مختلف قارات العالم، من بينهم 600 رياضي من المحترفين في منافسات بناء الأجسام، وتقدم فيه 400 شركة عارضة من أهم العلامات التجارية العالمية المتخصصة بالرياضة والمغذيات ومعدات اللياقة البدنية وبناء الأجسام أحدث منتجاتها.

كما يقام «دوري البيسبول يونايتد الدولي» أول دوري بيسبول احترافي على الإطلاق في منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية ويشارك فيه نخبة لاعبي البيسبول وفي مقدمتهم لاعبون من باكستان والهند وسريلانكا وأوغندا وفلسطين، وتقام منافساته يومي الجمعة والسبت 24 و25 نوفمبر في إستاد دبي الدولي.

وتنطلق اليوم منافسات النسخة السابعة من بطولة دبي الدولية للقفز بالمظلات، وتتواصل منافسات بطولة التنس الدولية للناشئين على إستاد دبي للتنس بمشاركة أكثر من 400 لاعب ولاعبة من مختلف دول العالم يتنافسون في فئتي الفردي والزوجي.

وتقام البطولة الدولية الخامسة للجمباز الإيقاعي في نادي النصر الرياضي بمشاركة 350 لاعبة من بينهن 150 لاعبة من خارج الدولة من 15 دولة مختلفة، تتقدمهن البطلة الأوكرانية الحاصلة على برونزية بطولة العالم في الجمباز الإيقاعي، ولاعبات من منتخب الولايات المتحدة الأمريكية ومن منتخب كازاخستان، بالإضافة إلى لاعبات من 10 أندية من دبي يتنافسن ضمن عدة فئات عمرية بداية من عمر 4 إلى 20 سنة، كما تقام «بطولة الآيبيه الدولية للمبارزة» في مدرسة سيتيزنز بشارع الصفا يومي السبت والأحد المقبلين.

سباق التحمل

وتستضيف منطقة حتا سباق سبارتن ريس أحد أصعب سباقات التحمل في العالم، الذي يقام يومي السبت والأحد المقبلين بين الجبال والوديان في منطقة حتا الرائعة، ويتضمن المنافسة ضمن 3 فئات مختلفة للهواة والمحترفين والمبتدئين هي فئة نصف ماراثون المحترفين لمسافة 21 كيلومتراً، وفئة السوبر لمسافة 10 كيلومترات، وفئة السبرنت لمسافة 5 كيلومترات، وفئة الأطفال، ويشمل 35 عائقاً (أوبستكل) هي الأكثر تشويقاً في بطولات التحدي.

سباق الجري العائلي

ويقام سباق مردف سيتي سنتر للجري العائلي يوم السبت المقبل، وتنظمه شركة 9714 للفعاليات الرياضية بمشاركة عدد كبير من المتسابقين يتنافسون على مسافتين هما 2.5 كيلومتر وهي للفئة المفتوحة، و800 متر للأطفال من 7 إلى 10 سنوات، حيث يستمتع المتسابقون بالجري داخل أروقة مركز التسوق.

وتنطلق بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات الجمباز الأولى من نوعها التي تهدف إلى تعزيز جهود استقطاب وتطوير المواهب في رياضة الجمباز الفني، وتنظمها أكاديمية ستامينا 11 خلال الفترة من يوم بعد غدٍ وتستمر حتى 26 نوفمبر الجاري في مقر الأكاديمية بمدينة دبي للاستوديوهات بمشاركة أكثر من 600 لاعب ولاعبة من مختلف الجنسيات والأعمار من 10 أكاديميات مختلفة، يتم تصنيفهم وفق 6 مستويات فنية ويتنافسون ضمن 8 فئات عمرية من 6 إلى 14 سنة.

وتتواصل منافسات بطولة فورتونا للريشة الطائرة التي تقام في مقر أكاديمية فورتونا بمنطقة ديرة، ويقام سباق مدارس داسا للجري في إستاد سفنز، وكأس دبي للبادل في أكاديمية ورلد للبادل بمنطقة القوز، وسباق دبي هاربور للجري الليلي في ميناء دبي هاربور، وتحدي الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية للدراجات الهوائية في منطقة القدرة، وبطولة الإمارات المفتوحة للإسكواش في النادي الهندي بدبي.

ويستضيف مجمع حمدان الرياضي كأس الاتحاد للسباحة يوم بعد غدٍ، وبطولة سبيدو للسباحة يومي السبت والأحد المقبلين، وتقام بطولة كريبتو للملاكمة في فندق رامي دريم بالخليج التجاري، وتصفيات كأس مينا لكرة القدم في مركز جبل علي الرياضي، وبطولة هيت ذا ديسك للملاكمة في سفينة الملكة إليزابيث 2 في نادي اليخوت والقوارب بميناء راشد، وسباق الجري المجتمعي على قناة دبي المائية، وتحدي الغد للدراجات الهوائية في جامعة حمدان بن محمد الذكية، وسباق الجري المجتمعية من أجل التوعية بالصحة واللياقة البدنية في ريب ماركت بأكاديمية شرطة دبي، وسباق ماف للجري في المضمار حول ملعب الغولف بمنطقة ميدان، وبطولة آبيكس للسباحة في مقر الأكاديمية بمنطقة الوصل.

كما يقام سباق سيغنا للجري واللياقة البدنية على شاطئ كايت بيتش، وسباق دبي لقوارب التجديف المحلية بمنطقة الجداف، وفعالية اليوغا في مركز القدرة لليوغا، وكأس اليوم الوطني للبولو في نادي ومنتجع الحبتور للبولو، وسباق جبال الألب للتزلج على الجليد في قاعة سكي دبي بمول الإمارات، ويقام تحدي دبي للجري في شارع الشيخ زايد الحدث الرياضي الأكبر من نوعه من حيث عدد المشاركين.





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