بمشاركة 168 متسابقاً من 27 دولة..انطلاقة قوية لدولية دبي للقفز بالمظلات



تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، انطلقت أمس منافسات النسخة السابعة من بطولة دبي الدولية للقفز بالمظلات بمشاركة 168 متسابقاً من 27 دولة، هي الإمارات، البحرين، إسبانيا، أمريكا، ألمانيا، إيطاليا، سلوفينيا، فرنسا، بلغاريا، النمسا، كازاخستان، كرواتيا، كندا، لتوانيا، مالدوفا، كوبا، التشيك، سويسرا، بريطانيا، ليبيا، استراليا، جزرالبهامز، صربيا، السويد، البرازيل، الجبل الأسود والبوسنة.

وجاءت الانطلاقة قوية ومثيرة وسط مشاركة نخبة من أبطال العالم، وتزينت قرية البطولة في سكاي دايف دبي بأعلام وشعارات الدول المشاركة.



وتقام منافسات البطولة في منطقتين مختلفتين، تقع الأولى في سكاي دايف والتي تحتضن مسابقة التزحلق على الماء، والثانية قبالة فندق شاطئ العنوان في منطقة جميرا، والتي تستضيف مسابقة دقة الهدف.

نخبة



وتعد بطولة دبي الدولية للقفز بالمظلات واحدة من أفضل البطولات في العالم على صعيد المنافسة القوية بين نخبة القافزين، وكذلك من ناحية عدد المشاركين وجنسياتهم المختلفة، حيث ينتظرها عشاق اللعبة بشغف كبير، وتحظى بمتابعة واسعة على مستوى الحضور الجماهيري وعبر موقع البطولة على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وموقعي الاتحاد الدولي للمظلات والاتحاد الدولي للرياضات الجوية.

وكانت منطقة سكاي دايف دبي تحولت أمس إلى خلية نحل وازدحمت بالضيوف والطواقم الفنية والمشاركين لبداية رحلة جديدة بعد أن انتهت بطولة أوروبا للقفز بالمظلات التي حققت نجاحاً مبهراً وإشادة واسعة من جميع المتسابقين، وشكلت بروفة لبطولة دبي الدولية للقفز بالمظلات.

وأثنى الكولونيل نيلتون غوميز المظلي السابق ورئيس الاتحاد الدولي للرياضة العسكرية «السيزم» حالياً بحفاوة الاستقبال وحسن تنظيم بطولة دبي الدولية التي تعد واحدة من أفضل بطولات الرياضات الجوية في العالم، وقال: لدينا 140 دولة أعضاء في الاتحاد الدولي للرياضة العسكرية، وقمن بتنظيم العديد من الفعاليات والبطولات في أماكن مختلفة حول العالم لكن أجزم أن الإمارات من بين الدول الأكثر نشاطاً وفاعلية وحريصة على التواجد في كل الفعاليات، كما أنها من أفضل الدول في تنظيم بطولات الرياضات الجوية بأعلى معايير السلامة.

وثمن رئيس الاتحاد الدولي التسهيلات التي قدمتها اللجنة المنظمة للمشاركين، مؤكداً أن الإمارات تملك كوادر مؤهلة ولديها خبرات تنظيمية تراكمية ناجحة تمكنها من تنظيم أكبر البطولات.

من جانب آخر، تواصل اللجان العاملة بذل المزيد من الجهود لإخراج البطولة بأفضل صورة، وخصوصاً اللجنة الطبية التي تضم نخبة من الأطباء والممرضات.

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