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الإمارات تعتمد أجندة العطلات الرسمية للقطاعين الحكومي والخاص لعام 2024

11/21/2023 9:34:17 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" أجندة العطلات الرسمية للقطاعين الحكومي والخاص لعام 2024.

يأتي القرار في إطار تنظيم سير العمل في القطاعين الحكومي والخاص، بما يضمن لكافة الأفراد العاملين في مختلف القطاعات والأسر المواطنة والمقيمة إمكانية التخطيط المسبق للعطلات وتنظيم الأنشطة الخاصة، ودعم الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته.

تتضمن أجندة العطلات الرسمية للقطاعين الحكومي والخاص عطلة رأس السنة الميلادية بتاريخ 1 يناير 2024، وعطلة عيد الفطر من 29 رمضان إلى 3 شوال 1445هـ، ووقفة عرفة بتاريخ 9 ذي الحجة 1445هـ، وعطلة عيد الأضحى المبارك من 10 إلى 12 ذي الحجة 1445هـ، وعطلة رأس السنة الهجرية في 1 محرم 1446 هـ، وعطلة المولد النبوي الشريف بتاريخ 12 ربيع الأول 1446هـ، بالإضافة إلى عطلة اليوم الوطني لدولة الإمارات من 2 ولغاية 3 ديسمبر 2024.



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