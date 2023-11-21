زيلينسكي يحذر القيادة العسكرية في أوكرانيا من الطموحات السياسية



حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القيادة العسكرية في بلاده من الانخراط في السياسة.

وضغطت صحيفة "صن" البريطانية على زيلينسكي في مقابلة بشأن علاقاته مع كبار القادة الذين يشرفون على الحرب.

وسرت تكهنات منذ عدة أشهر في الدوائر السياسية بكييف حول وجود خلاف بين زيلينسكي والقائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني.

ونال الجنرال زالوجني الثناء على حملاته العسكرية، ويعد بالفعل منافسا محتملا لزيلينسكي على منصب الرئاسة.

وبموجب الدستور، يتعين إجراء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا في 31 مارس المقبل، لكن زيلينسكي دعا إلى تأجيل الانتخابات بسبب الحرب المستعرة في بلاده.

وقال زيلينسكي، للصحيفة البريطانية: "إذا قرر رجل عسكري العمل بالسياسة، فهذا حقه، وحينئذ عليه أن يدخل السياسة، وبعد ذلك لا يمكنه التعامل مع الحرب".

وأضاف: "إذا كنت تدير الحرب مع الأخذ في الاعتبار أنك ستعمل بالسياسة أو الانتخابات غدا، فأنت تتصرف كسياسي وليس كرجل عسكري، واعتقد أن هذا خطأ فادح."

وقال زيلينسكي: "مع كامل الاحترام للجنرال زالوجني، وكافة القادة الموجودين في ساحة المعركة، هناك فهم مطلق للتسلسل الهرمي، وهذا كل شيء، ولا يمكن أن يكون هناك اثنان، ثلاثة، أربعة، أو خمسة".

ويبدو أن زيلينسكي، الذي يعطي تحديثات يومية عن مسار القتال، كان يلمح إلى مقابلة أجراها زالوجني مع مجلة "الإيكونوميست" البريطانية في وقت سابق الشهر الجاري، وحذر فيها من أن الحرب قد وصلت إلى طريق مسدود. ورد زيلينسكي حينها: "ليس هناك طريق مسدود".



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