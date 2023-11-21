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تصفيات يورو 2024.. فرنسا تحل ضيفاً ثقيلاً على اليونان

11/21/2023 9:22:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يحل منتخب فرنسا ضيفا ثقيلا على اليونان، اليوم الثلاثاء، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب "أوباب أرينا آيا صوفيا"، في ختام مرحلة المجموعات بتصفيات كأس أمم أوروبا 2024.
يدخل منتخب فرنسا اللقاء قادماً من تحقيق فوز تاريخي على جبل طارق في الجولة الماضية من التصفيات 14-0، بينما فازت اليونان على نيوزيلندا 2-0.
ويحتل "الديوك" صدارة المجموعة الأولى برصيد 21 نقطة، بعد تحقيق العلامة الكاملة والفوز في سبع مباريات، فيما يحتل منتخب اليونان المركز الثالث برصيد 12 نقطة، بعد الفوز في أربع مباريات، وخسارة ثلاثة لقاءات.
وضمن منتخب فرنسا التأهل إلى بطولة "يورو 2024" التي تقام في ألمانيا منتصف العام المقبل من الجولة قبل السابقة، وكان فوزه الكبير على جبل طارق بمثابة تحصيل حاصل، كما تأهلت هولندا من المجموعة الثانية رفقة "الديوك" بعد جمع 15 نقطة.
ويتسلح منتخب فرنسا بالكتيبة المدججة بالنجوم التي تضم القائد الشاب كيليان مبابي، و الثنائي الهجومي المرعب أنطوان غريزمان، وأوليفيه جيرو.

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