-->

Tuesday, 21 November 2023 06:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مدير مستشفى العودة: استشهاد 3 أطباء وإصابة عدد من الطاقم الطبي

11/21/2023 9:22:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن مدير مستشفى العودة في قطاع غزة، عن استشهاد 3 أطباء في المستشفى، وإصابة عدد من الطاقم الطبي، اثر القصف الإسرائيلي على المستشفى.


وقال، في تصريحات لقناة الجزيرة:" إننا نعيش مأساة كبيرة ولا نعرف إذا كان بمقدورنا إخراج المرضى والأطقم الطبية من المستشفى".
وأفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، بأن مدفعية الاحتلال استهدفت مستشفى العودة، ظهر الثلاثاء، ما أدى لاستشهاد عشرات الفلسطينيين ووقوع عشرات الجرحى بين المرضى والطاقم الطبي.
وخرج مستشفى العودة عن العمل بعد قصفه من قبل مدفعية الاحتلال.


MENAFN21112023000208011052ID1107465800

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث