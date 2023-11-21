مدير مستشفى العودة: استشهاد 3 أطباء وإصابة عدد من الطاقم الطبي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن مدير مستشفى العودة في قطاع غزة، عن استشهاد 3 أطباء في المستشفى، وإصابة عدد من الطاقم الطبي، اثر القصف الإسرائيلي على المستشفى.



وقال، في تصريحات لقناة الجزيرة:" إننا نعيش مأساة كبيرة ولا نعرف إذا كان بمقدورنا إخراج المرضى والأطقم الطبية من المستشفى".

وأفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، بأن مدفعية الاحتلال استهدفت مستشفى العودة، ظهر الثلاثاء، ما أدى لاستشهاد عشرات الفلسطينيين ووقوع عشرات الجرحى بين المرضى والطاقم الطبي.

وخرج مستشفى العودة عن العمل بعد قصفه من قبل مدفعية الاحتلال.

