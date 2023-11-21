مدير مستشفى العودة: استشهاد 3 أطباء وإصابة عدد من الطاقم الطبي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن مدير مستشفى العودة في قطاع غزة، عن استشهاد 3 أطباء في المستشفى، وإصابة عدد من الطاقم الطبي، اثر القصف الإسرائيلي على المستشفى.
وقال، في تصريحات لقناة الجزيرة:" إننا نعيش مأساة كبيرة ولا نعرف إذا كان بمقدورنا إخراج المرضى والأطقم الطبية من المستشفى".
وأفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، بأن مدفعية الاحتلال استهدفت مستشفى العودة، ظهر الثلاثاء، ما أدى لاستشهاد عشرات الفلسطينيين ووقوع عشرات الجرحى بين المرضى والطاقم الطبي.
وخرج مستشفى العودة عن العمل بعد قصفه من قبل مدفعية الاحتلال.
MENAFN21112023000208011052ID1107465800
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.