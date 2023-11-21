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رعاية ملكية والجوائز 200 مليون ريال.. انطلاق دورة الألعاب السعودية الثانية

11/21/2023 9:22:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تنطلق النسخة الثانية من دورة الألعاب السعودية 2023، تحت رعاية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال الفترة من 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر المقبل، والتي ستقام في الرياض.
ويتنافس الرياضيون في 53 رياضة فردية وجماعية، وتتضمن 6 ألعاب خصصت للرياضات البارالمبية، و4 رياضات استعراضية، و12 رياضة في بطولة الألعاب السعودية للشباب.
وأشار الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب السعودية، إلى أن هذه الرعاية الملكية تعكس دعم القيادة للقطاع الرياضي، واهتمامها البالغ بالرياضيين.

كما أكد على أن إقامة دورة الألعاب السعودية للسنة الثانية على التوالي، "تعكس مدى تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 في دعم أبنائها، والعمل على بناء جيل يرفع اسم المملكة عاليا في المحافل الدولية".
وتعد دورة الألعاب السعودية أكبر حدث رياضي وطني في تاريخ المملكة، إذ يتنافس الرياضيون المشاركون على جوائز مجموعها يتجاوز 200 مليون ريال، حيث سيحصل الفائز بالميدالية الذهبية على مليون ريال، والفضية 300 ألف ريال، والبرونزية 100 ألف ريال، فيما يحصل الفائز بالميدالية الذهبية في فئة الشباب على 100 ألف ريال، والفضية 50 ألف ريال، والبرونزية 25 ألف ريال.

ملاعب

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