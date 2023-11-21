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تصريح جديد من نتنياهو بشأن صفقة تبادل الاسرى

11/21/2023 9:22:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن هناك إحراز تقدم بشأن صفقة تبادل الاسرى مع المقاومة في غزة.
وأشار إلى أن هناك آمال بان تأتي أخبار سارة قريباً.

وكانت أعلنت وزارة الخارجية القطرية، في وقت سابق، ان وساطتها بشأن التهدئة بين الاحتلال وحركة "حماس" وصلت إلى مرحلة نهائية.



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