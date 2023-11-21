تصريح جديد من نتنياهو بشأن صفقة تبادل الاسرى

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن هناك إحراز تقدم بشأن صفقة تبادل الاسرى مع المقاومة في غزة.
وأشار إلى أن هناك آمال بان تأتي أخبار سارة قريباً.
وكانت أعلنت وزارة الخارجية القطرية، في وقت سابق، ان وساطتها بشأن التهدئة بين الاحتلال وحركة "حماس" وصلت إلى مرحلة نهائية.
MENAFN21112023000208011052ID1107465796
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.