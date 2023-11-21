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القنوات الناقلة لمباراة الاردن والسعودية بتصفيات كأس العالم 2026 مجانا

11/21/2023 9:22:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يستعد المنتخب الأردني لمواجهة نظيرة منتخب السعودية اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023، على ملعب استاد عمان الدولي، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية لمجموعة السعودية والأردن وباكستان وطاجكستان، في تصفيات كأس العالم 2026، ويبحث الكثير من الجماهير العربية وخاصة في السعودية، عن القناة والساعة كم تنقل مباراة السعودية والأردن، وكيف يمكننا مشاهدة مباراة السعودية والأردن مجاناً على شبكة الانترنت.
تقام مباراة السعودية والأردن اليوم الثلاثاء 21-11-2023، في العاصمة الأردنية عمان، وسيتم انطلاق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية.
القنوات الناقلة لمباراة السعودية والأردن
أعلنت قناة الأردن الرياضية أنه سيتم بث المباراة حصريا داخل الأراضي الأردنية، أي على الشبكة الأرضية، فيما أعلنت قناة الكأس القطرية عن حصولها لحقوق البث إلا أن الحساب الرسمي لها على منصة إكس، أعلن عن انسحابه من نقل مباراة السعودية والأردن.
ما تردد القنوات الناقلة لمباراة السعودية والأردن في تصفيات كأس العالم 2026؟
قناة الأردن الرياضية الأرضية Jordan Sport الناقلة لمباراة السعودية والأردن بتصفيات كأس العالم 2026، متاحة عبر القمر الصناعي نايل سات عبر الترددات الآتية:
اسم القناة Jordan Sport
القمر الصناعي نايل سات
التردد 12398
معامل الترميز 27500
الاستقطاب عمودي
معامل التصحيح 5/6
الجودة hd
تردد قناة السعودية الرياضية الناقلة لمباراة المنتخب السعودي أمام منتخب الأردن متاح عبر القمر الصناعي نايل سات بالترددات التالي:
اسم القناة ksa sports
القمر الصناعي نايل سات
التردد 12284
معامل الترميز 27500
الاستقطاب عمودي
معامل التصحيح 5/6
الجودة hd

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