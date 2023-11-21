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إصابة شابين برصاص الاحتلال جنوب جنين

11/21/2023 9:22:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصيب شابان برصاص الاحتلال الإسرائيلي أحدهما في الفم، والآخر في القدم، اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات شهدتها قرية جنوب جنين.
وذكرت مصادر لـ"وفا "، أن قوات الاحتلال ومستعمرين من "حوميش"، اقتحموا القرية من الجهة الجنوبية، ونصبوا القناصة على أسطح المنازل وفي محيط مدرسة القرية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة أطلق خلالها جنود الاحتلال والمستعمرون الرصاص الحي، وقنابل الصوت والغاز السام، ما أدى إلى إصابة شابين بالرصاص، والعشرات بالاختناق.




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