إصابة شابين برصاص الاحتلال جنوب جنين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصيب شابان برصاص الاحتلال الإسرائيلي أحدهما في الفم، والآخر في القدم، اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات شهدتها قرية جنوب جنين.
وذكرت مصادر لـ"وفا "، أن قوات الاحتلال ومستعمرين من "حوميش"، اقتحموا القرية من الجهة الجنوبية، ونصبوا القناصة على أسطح المنازل وفي محيط مدرسة القرية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة أطلق خلالها جنود الاحتلال والمستعمرون الرصاص الحي، وقنابل الصوت والغاز السام، ما أدى إلى إصابة شابين بالرصاص، والعشرات بالاختناق.
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