اجتماع إسرائيلي للمصادقة على اتفاق صفقة الأسرى مع حماس

اجتماع إسرائيلي للمصادقة على اتفاق صفقة الأسرى مع حماس
التاريخ
11/21/2023 9:22:11 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت القناة 12 الإسرائيلية إن مجلس وزراء الاحتلال الإسرائيلي يجتمع مساء اليوم الثلاثاء، للمصادقة على اتفاق صفقة الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال إن هناك إحراز تقدم بشأن صفقة المختطفين"، مشيرا إلى أملهم بأن تكون هناك أخبار سارة قريبا.
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