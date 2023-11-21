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اجتماع إسرائيلي للمصادقة على اتفاق صفقة الأسرى مع حماس

11/21/2023 9:22:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت القناة 12 الإسرائيلية إن مجلس وزراء الاحتلال الإسرائيلي يجتمع مساء اليوم الثلاثاء، للمصادقة على اتفاق صفقة الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال إن هناك إحراز تقدم بشأن صفقة المختطفين"، مشيرا إلى أملهم بأن تكون هناك أخبار سارة قريبا.




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