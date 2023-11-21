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الحياري: المهمة التي قام بها ولي العهد في العريش دفعت معنويات القوات المسلحة

11/21/2023 9:22:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد مدير الإعلام العسكري العميد مصطفى الحياري، أن المهمة التي قام بها سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد في العريش أمس دفعت معنويات القوات المسلحة.
وقال الحياري، في تصريحات للتلفزيون الأردني، إن سمو ولي العهد بعد مهمة العريش أمس دفع بمعنويات القوات المسلحة في تقديم التضحية، فلا فرق بين عسكري وأمير في إعلاء شرف الخدمة العسكرية.
ولفت الحياري إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني قال إن فلسطين ستبقى بوصلتنا فهي على رأس الاستراتيجية الوطنية.
وبيّن أن جهود الدولة الأردنية تهدف إلى دعم صمود الفلسطينيين لاستعادة أراضيهم المحتلة.
وتابع بأن الجسر الجوي لنقل الإغاثات العلاجية والمستشفيات الميدانية الى منطقة الصراع يعمل بالتعاون مع وزارة الخارجية ومؤسسات الدولة والهيئة الخيرية الهاشمية.




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