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إطلاق صاروخين مضادين للدروع من لبنان باتجاه فلسطين المحتلة

11/21/2023 9:22:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت القناة 12 العبرية بإطلاق صاروخين مضادين للدروع باتجاه بلدة أفيفيم الإسرائيلية عند الحدود مع لبنان.
من جهته، أفادت قناة الجزيرة، باستهداف جديد لموقع المنارة عند الحدود الإسرائيلية اللبنانية.
وكان حزب الله اللبناني قال، إن المقاومة الإسلامية استهدفت قوة استخبارات إسرائيلية في المنارة وأوقعت عناصرها بين قتيل وجريح.





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