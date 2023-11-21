إطلاق صاروخين مضادين للدروع من لبنان باتجاه فلسطين المحتلة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت القناة 12 العبرية بإطلاق صاروخين مضادين للدروع باتجاه بلدة أفيفيم الإسرائيلية عند الحدود مع لبنان.
من جهته، أفادت قناة الجزيرة، باستهداف جديد لموقع المنارة عند الحدود الإسرائيلية اللبنانية.
وكان حزب الله اللبناني قال، إن المقاومة الإسلامية استهدفت قوة استخبارات إسرائيلية في المنارة وأوقعت عناصرها بين قتيل وجريح.
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