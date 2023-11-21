-->

Tuesday, 21 November 2023 06:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بوتين يدعو لتهدئة طويلة الأمد في غزة وتسوية النزاع بجهود دولية مشتركة

11/21/2023 9:22:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضرورة هدنات إنسانية وإطلاق سراح الرهائن وإيصال المساعدات إلى غزة، لكنه شدد على أفضلية التوصل إلى تهدئة طويلة الأمد.


أدلى بوتين بهذا التصريح خلال قمة استثنائية عبر الفيديو لمجموعة "بريكس" عقدت اليوم الثلاثاء بمبادرة من جنوب إفريقيا، ووصفها بوتين بأنها جاءت في الوقت المناسب.


وقال بوتين إن الوضع في غزة بما فيه من خسائر في الأرواح، ومعاناة للأطفال، يثير قلقا عميقا، مشيرا إلى أن صور عذاب الأطفال في غزة والعمليات الجراحية التي تجرى بدون تخدير تثير مشاعر خاصة.


وقال بوتين إن التاريخ أثبت عدم جدوى المحاولات الأمريكية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بمفردها، وروسيا تدعو إلى بذل جهود مشتركة من جانب المجتمع الدولي لإنهاء الصراع، مشددا على موقف روسيا الثابت وغير الانتهازي بشأن التسوية الفلسطينية الإسرائيلية.


وأعرب بوتين عن امتنانه للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على مساعدته في إجلاء المواطنين الروس من غزة.

RT

MENAFN21112023000208011052ID1107465788

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث