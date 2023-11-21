مدير عام الخدمات الطبية الملكية: المستشفى الميداني في خان يونس باشر بالتجهيز

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب يوسف زريقات أن المستشفى الميداني في مدينة خان يونس باشر بالتجهيز لتقديم الخدمات الطبية للمرضى ومصابي العدوان الإسرائيلي على غزة.
وقال زريقات، في تصريحات عبر التلفزيون الأردني، إن المستشفى الميداني في خان يونس يتكون من أقسام الطوارئ والباطنية العامة والعناية الحثيثة والرجال والنساء والخداج.
وأضاف الأطباء الأردنيين يتهافتون لمساعدة الأشقاء في الأراضي الفلسطينية.
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