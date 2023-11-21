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مدير عام الخدمات الطبية الملكية: المستشفى الميداني في خان يونس باشر بالتجهيز

11/21/2023 9:22:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب يوسف زريقات أن المستشفى الميداني في مدينة خان يونس باشر بالتجهيز لتقديم الخدمات الطبية للمرضى ومصابي العدوان الإسرائيلي على غزة.
وقال زريقات، في تصريحات عبر التلفزيون الأردني، إن المستشفى الميداني في خان يونس يتكون من أقسام الطوارئ والباطنية العامة والعناية الحثيثة والرجال والنساء والخداج.
وأضاف الأطباء الأردنيين يتهافتون لمساعدة الأشقاء في الأراضي الفلسطينية.




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