جامعة برمنجهام تصدر تقريراً بحثياً حول المناخ خلال مؤتمر COP28

(MENAFN
- APCO Worldwide) دبي، 21 نوفمبر 2023: تعتزم جامعة برمنجهام إطلاق تقرير رئيسي جديد عن المناخ في حرمها الجامعي بدبي عشية انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) على أرض الدولة، وذلك لدعم صناع القرار والشركات والمجتمع في بناء مستقبل أكثر استدامة للجميع.
وسيتم إطلاق التقرير، الذي يحمل عنوان "التكيف وبناء القدرة على الصمود في عالم متغير"، في فعالية خاصة تقام يوم 29 نوفمبر ضمن أنشطة الجامعة الخاصة بمؤتمر COP28 في دبي. وخلال فترة المؤتمر المناخي العالمي، تعتزم الجامعة أيضاً إقامة سلسلة من الفعاليات التي تجمع بين الأكاديميين والباحثين وقادة القطاعات والمسؤولين الحكوميين ووسائل الإعلام.
ويتضمن التقرير أربعة ملخصات أساسية تركز على الأمن المائي والغذائي، والتكيف العالمي، والتمويل العالمي، وجودة البيئة والصحة. ويقدم التقرير، الذي أعدته نخبة من كبار خبراء المناخ والأكاديميين، توصيات حول دور الأبحاث والدراسات في المساعدة على فهم التحديات المناخية والتصدي لها. وبمناسبة إطلاق التقرير، سيستضيف الحرم الجامعي في دبي حلقة نقاش تستكشف موضوعات التقرير، يستضيفها المستشار اللورد بيليموريا.
وقال البروفيسور ديفيد هانا، نائب رئيس الجامعة لشؤون الاستدامة: "باعتبارنا من المؤسسات البحثية الرائدة في العالم، لدينا إحساس عميق بالمسؤولية تجاه مساعدة الحكومات والمجتمعات والقطاعات في إدراك التحديات الحاسمة، ولا سيما التغير المناخي. وسيكون إطلاق التقرير عشية انعقاد مؤتمر (COP28) خطوة بالغة الأهمية لتمكين صناع القرار، كما يعزز دورنا كشريك معرفي استراتيجي للحكومات. ونحن ملتزمون بتوظيف أبحاثنا المتطورة لدعم الحكومات والشركات والمجتمعات في معالجة قضايا مستقبل الطاقة والمدن والمياه والأمن الغذائي والصحة البيئية والتمويل الأخضر".
وقالت الدكتورة رشا بيومي، رئيس قسم الأبحاث في جامعة برمنجهام دبي: "إن فريقنا الرائد عالمياً من خبراء المناخ والأكاديميين والباحثين على استعداد لمشاركة رؤاهم وخبراتهم في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28، والمساهمة في الحوارات الهادفة التي ستقام في المنطقة الزرقاء والمنطقة الخضراء وفي حرمنا الجامعي الذكي الجديد في دبي. وعلى مدار أيام المؤتمر، سيكون حرمنا الجامعي بمثابة مركز حيوي للحوارات والتواصل وتعزيز التعاون الجماعي نحو مستقبل أكثر استدامة".
إطلاق شبكة BEACON
خلال مؤتمر (COP28)، يستضيف حرم الجامعة في دبي الإطلاق الرسمي لشبكة التحليل السلوكي الجديدة للمناخ والأمن "بيكون" (BEACON)، وهي شبكة جديدة مقرها في جامعة برمنجهام وتجمع بين كبار الباحثين والمبتكرين وصانعي القرار والمختصين بالتمكين لتحليل التغير المناخي باعتباره ظاهرة مضاعفة للتهديدات ولتوجيه السياسات المصممة خصيصاً للتعامل مع المخاطر الأمنية على المجتمعات، كالجرائم والصراعات والنزاعات وغيرها.
وتهدف الشبكة إلى تعزيز فهم التقاطعات المعقدة بين التغير المناخي والأمن البشري والدفاع والقدرة على التكيف. كما تهدف منصة "بيكون" BEACON من خلال أبحاثها إلى توجيه سياسات وحلول مصممة خصيصًا لإدارة المخاطر الأمنية والدفاعية المتصاعدة في عالم سريع التغير. ويستخدم باحثو BEACON تقنيات علم البيانات مثل التحليل الجغرافي المكاني ونمذجة التوقعات والتعلم الآلي لاستخلاص معلومات قابلة للتنفيذ.
وتزامناً مع إطلاق منصة "بيكون" BEACON، ستستضيف الجامعة جلسة نقاشية في حرمها الجامعي في دبي، حيث ستتناول التحديات الرئيسية المتعلقة بالأمن المناخي.
أحداث مستهدفة تعالج قضايا مناخية محددة
وخلال مؤتمر (COP28)، ستستضيف جامعة برمنجهام بدبي برنامجاً كاملاً من الفعاليات التي تتناول تحديات محددة ناجمة عن التغير المناخي. وستقوم الجامعة بتسخير كوادرها من الأكاديميين والباحثين الرائدين على مستوى العالم، بالاعتماد على شبكتها الواسعة، بما في ذلك منظمات الأمم المتحدة والجامعات الأخرى في دولة الإمارات.
وفي 4 ديسمبر، ستبحث فعالية "مدن الـ 15 دقيقة والتكامل والحياد المناخي" في الاستدامة الاجتماعية ودور الابتكار في دفع عجلة التنمية الحضرية الخضراء. كما ستُعقد سلسلة فعاليات خاصة بالتنقل المستدام خلال الفترة من 6 إلى 8 ديسمبر بالتعاون مع هيئات النقل الدولية والإقليمية والأوساط الأكاديمية.
وفي 13 ديسمبر، سيستضيف الحرم الجامعي في دبي "المؤتمر الأول للتغير المناخي والطاقة المتجددة والتحديات الحضرية والأحداث الاستثنائية". ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون وتبادل المعرفة بين الباحثين العاملين في الجوانب الهامة للتغير المناخي، والأزمات الحضرية، والطاقة المتجددة، والأحداث المتطرفة مناخياً. ومن خلال الجمع بين كبار الخبراء والباحثين الناشئين، تهدف ورشة العمل إلى توفير مساحة لأفكار مبتكرة، ومعالجة التحديات الملحة، واستكشاف حلول مستدامة للمخاوف البيئية العالمية.
وخلال مؤتمر (COP28)، سيتبادل الأكاديميون من جامعة برمنجهام بدبي الرؤى ونتائج الأبحاث مع صناع القرار وقادة القطاعات في المنطقة الخضراء والمنطقة الزرقاء من المؤتمر. كما سيشاركون أهم ما توصلوا إليه مع وسائل الإعلام.
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