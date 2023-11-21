كابيتال بنك الراعي الماسي لمؤتمر ومعرض الجودة في الرعاية الصحية بنسخته السابعة

(MENAFN
- Advvise) الإثنين 20 تشرين الثاتي 2023
أعلن كابيتال بنك عن تقديم رعايته الماسية لمؤتمر ومعرض الجودة في الرعاية الصحية الذي افتتحه مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، وذلك في فندق كمبنسكي.
ويهدف المؤتمر الذي عقد تحت عنوان "الجودة من منظور عالمي – تطلعات مستقبلية" إلى تضمين مبادئ الجودة وسلامة المرضى والعاملين في القطاع الصحي وجعلها أولوية، وأمرا أساسياً لجميع العمليات والإنتاج في المجال الصحي.
وتأتي رعاية كابيتال بنك لهذا المؤتمر في نسخته السابعة تنفيذاً لمحاور استراتيجيته الهادفة إلى مساندة القطاعات والمؤسسات الوطنية التي يتمحور عملها حول تمكين القطاع الصحي والنهوض به.
وقال الرئيس التنفيذي بالوكالة لكابيتال بنك سامر العالول: " تتواصل رعايتنا لهذا المؤتمر إيماناً منا بأهمية دعم القطاع الصحي والمؤسسات والجمعيات الوطنية العاملة في هذا القطاع بهدف تمكينها من أداء مهامها على أكمل وجه"، لافتاً إلى أن الجودة في الرعاية الصحية تشكل ركيزة أساسية لضمان حصول المرضى على أفضل الخدمات الصحية.
وبين العالول أن المؤتمر يمثل فرصة مميزة لتبادل الخبرات والمعرفة حول الجودة في الرعاية الصحية، ومناقشة أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
وعقد المؤتمر الذي استمر على مدار يومين بمشاركة العديد من المشاركين والمتحدثين من مختلف دول العالم ومن جميع القطاعات الصحية، وحضور أكثر من 600 مشارك من مجالات واختصاصات القطاع من إداريين الى مقدمي الخدمات، للاستفادة من الخبرات العالمية والإقليمية والمحلية، لمناقشة أحدث الابتكارات العالمية في هذه المجالات وكيفية توظيفها لخدمة القطاع الصحي المحلي والتطرق لموضوع الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي
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