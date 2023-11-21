"دودة سوليوشنز" تتلقى منحة بقيمة 100,000 دولار من بيبسيكو لتوسيع نطاق حلول الزراعة المستدامة

(MENAFN
- Weber Shandwick) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 21 نوفمبر 2023 – أعلنت بيبسيكو عن فوز شركة "دودة سوليوشنز " التي تتخذ من لبنان مقرًا لها بالنسخة الثانية من برنامج "Greenhouse Accelerator": نسخة الاستدامة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي يقام بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات و"وادي تكنولوجيا الغذاء". وجرى اختيار شركة "دودة" من بين 180 شركة تقدمت للمشاركة بالبرنامج لهذا العام، وذلك بعد عملية تقييم صارمة أعقبت مشاركة الشركات الست المتأهلة في برنامج إرشادي استمر لستة أشهر من بيبسيكو. وسوف تتلقى الشركة الفائزة منحة قدرها 100،000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى مجموعة من المزايا الأخرى بهدف دعم قدرتها على تحسين حلولها في مجال الزراعة المستدامة، والمساعدة في تطوير أعمالها.
تختص شركة "دودة" اللبنانية، التي تديرها سيدة طموحة، في تربية الديدان وإنتاج السماد العضوي عالي الجودة على نطاق تجاري. ويعتبر السماد الدودي مفيدًا للغاية للتربة لغناه بالعناصر الغذائية التي تساعد على تجديد التربة وتحسين نوعيتها، وزيادة النشاط الميكروبي الذي يساعدها على التنفس. وخلال المراحل الأخيرة من البرنامج، أثبتت الشركة الناشئة "دودة" أن الحلّ الذي تقدمه مبتكر وقابل للتطوير على نطاق واسع، إلى جانب إظهار مدى التزامهم بمواصلة الابتكار في مجال الزراعة المستدامة.
وجرى الإعلان عن الشركة الفائزة في الحفل الختامي، حيث عرضت كل شركة ناشئة طبيعة عملها والحلول التي طورتها. وأقيم الحفل في متحف المستقبل بدبي بحضور ممثلين من وزارة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات ولاث كارلسون، المدير التنفيذي لمتحف المستقبل، إلى جانب أعضاء لجنة تحكيم الجائزة بمن فيهم صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "كيه بي دبليو فينتشرز"؛ والشيخ الدكتور ماجد بن سلطان القاسمي، شريك ومؤسس "سوما ماتير كوسلتنسيز"؛ ووائل إسماعيل، نائب الرئيس للشؤون المؤسسية في منطقة إفريقيا، الشرق الأوسط وجنوب آسيا لدى بيبسيكو؛ والعنود الهاشمي، الرئيس التنفيذي والمؤسس لـ "ذا فيوتشرست كومباني" ؛ وجورج شنودة، مدير قسم التطوير والاستثمار في إفريقيا لدى شركة مصدر.
ركزّ البرنامج في نسخته لهذا العام على الزراعة المستدامة بما يتماشى مع استراتيجية بيبسيكو الإيجابية (+pep). ويبدو بأن هناك اهتمامًا متزايدًا بالشركات الناشئة الإقليمية وقدرتها على الابتكار في مجال الزراعة المستدامة، مع تسجيل استثمارات بقيمة تقارب 250 مليون دولار في قطاع التقنيات الزراعية في منطقة الشرق الأوسط خلال العام 2022. ويهدف برنامج Greenhouse Accelerator لدعم هذا النمو ومساعدة الشركات الناشئة على مواصلة النمو والازدهار.
وقال سعادة محمد موسى الأميري الوكيل المساعد لقطاع التنوع الغذائي في وزارة التغير المناخي والبيئة: "الأمن الغذائي والزراعة المستدامة هما أحد الأولويات الوطنية المهمة على أجندتنا، ومع التحضيرات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28" خلال الشهر الجاري، من المهم الإضاءة على التحديات العالمية الراهنة من منظور يركز على الابتكار والعمل المشترك. نحن نعطي الأولوية لتسريع التقدم المحرز على صعيد تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 ونسعى لعقد الشراكات وطرح الحلول التي يمكن أن تسهم في إحداث تغيير جذري في القطاع الزراعي ومنظومة الغذاء، وبرنامج Greenhouse Accelerator هو أحد المبادرات المهمة التي تدعم تحقيق هذا الهدف، فهو يوفر منصة لرواد الأعمال والشركات الناشئة لطرح حلولهم المبتكرة، ودعم الاستدامة وتعزيز الابتكار. أودّ أن أشيد بجهود جميع المشاركين في البرنامج على ما قدموه من حلول مبتكرة، وأخصّ بالشكر شركة بيسيكو ووادي تكنولوجيا الغذاء وجميع الشركاء الآخرين على دعمهم لهذه المبادرة. إن العمل المشترك هو المفتاح نحو تعزيز مرونة واستدامة القطاع الزراعي، وتمهيد الطريق أمام بناء مستقبل أكثر استدامة للجميع".
وقال عامر شيخ، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط لدى شركة بيبسيكو: "بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى من برنامج Greenhouse Accelerator في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سجلت نسخة هذا العام تقدمًا ملموسًا نحو تسريع النمو المحرز على صعيد الزراعة المستدامة في المنطقة. ونحن حريصون على مواصلة دعم الابتكار حتى تحقيق نتائج ملموسة على أوسع نطاق ممكن، العمل نحو الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول العام 2040، وتحقيق صافي مياه إيجابي بحلول العام 2030. وتلتزم شركة بيبسيكو بدعم المبتكرين ورواد الأعمال العاملين في مجال الاستدامة وتعزيز قدرتهم على النمو والازدهار، من خلال تزويدهم بالموارد التي يحتاجون إليها وإتاحة منصة لعرض حلولهم المبتكرة على منصات عالمية المستوى مثل مؤتمر الأطراف ’كوب 28‘. ونعتقد بأن شركة "دودة" تمتلك المقومات اللازمة لترك أثر ملموس على قطاع الزراعة في المنطقة، ونتطلع لتوفير المزيد من الفرص لغيرها من الشركات الناشئة الواعدة، التي يمكنها ترك بصمة إيجابية على مجتمعاتنا".
وصرّحت ندى غانم، المؤسس والمدير العام لشركة "دودة سوليوشنز" الفائزة بالبرنامج لهذا العام: "نحن سعداء للغاية بالفوز الذي حققناه في برنامج Greenhouse Acceleratorمن بيبسيكو. لقد شكل هذا البرنامج نقلة نوعية بالنسبة لشركتنا، حيث وفر لنا المعلومات والتوجيه والإرشاد والأدوات التي نحتاج إليها لتحسين الحل الذي نقدمه في مجال الزراعة المستدامة وتوسيع نطاقه. وقد أتاح لنا هذا البرنامج القدرة على التواصل مع رواد أعمال وشركاء ومستثمرين يحملون الرؤية نفسها بتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة، ووفر لنا بفضل شبكة علاقاته الواسعة واتساع نطاقه الفرصة لتسريع نمو أعمالنا لنصبح أكثر التزامًا من أي وقت مضى بتحفيز التغيير المستدام والإيجابي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. نحن نتطلع قدمًا لمواصلة التقدم، وملتزمون بتوسيع نطاق عملياتنا من أجل توفير حلول مستدامة للجميع".
يشار إلى أن جميع الشركات الناشئة التي شاركت في البرنامج قد حصلت على منحة مالية وقدرها 20,000 دولار أمريكي وتوجيه فردي من خبراء شركة بيبسيكو والشركاء المشاركين على مدار الأشهر الستة الماضية، حيث شاركوهم خبراتهم وتوجيهاتهم حول مجالات البحث والتطوير ونماذج الأعمال التجارية والتسويق وجمع التمويل. هذا وسيتم إلقاء الضوء على ست شركات ناشئة شاركت في النسختين الأولى والثانية من برنامج Greenhouse Accelerator: نسخة الاستدامة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وعرض حلولها ضمن مؤتمر الأطراف "كوب 28"، المقرر عقده في دبي خلال الشهر الجاري، في خطوة تهدف لتوفير مزيد من فرص النمو لهذه الشركات، ومضاعفة الأثر المرجوّ من البرنامج.
MENAFN21112023004056002392ID1107465268
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.