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جمعيّة تكنولوجيا المستهلك تمنح سامسونج عدداً من جوائز الابتكار ضمن معرض الإلكترونيات الاستهلاكيّة CES® 2024

11/21/2023 8:11:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات، الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا؛ حصولها على العديد من جوائز الابتكار ضمن معرض الإلكترونيات الاستهلاكيّة CES® 2024، وذلك نظير أحدث تقنياتها عبر فئات عديدة من المنتجات.
وتعدّ الجوائز التي حصلت عليها سامسونج من جمعية تكنولوجيا المستهلك مؤشراً جديداً على التزام الشركة بتطوير المنتجات والخدمات التي تعيد تشكيل المستقبل، بالإضافة إلى كونها تأكيداً على حرص سامسونج بتعزيز رؤيتها لعالم أكثر ذكاءً واستدامة، ومواصلة الكشف عن المزيد من الابتكارات الفريدة والاستثنائيّة.
وقد تمّ تكريم سامسونج عبر مختلف الفئات؛ بما في ذلك الأجهزة المحمولة، والتلفاز، والأجهزة الصوتية، وأجهزة العرض، وشاشات الفيديو، والأجهزة المنزلية. ويجسد هذا التكريم مساعي سامسونج لتعزيز آفاق التكنولوجيا وتوفير تجارب أكثر اتصالاً وانسجاماً مع احتياجات المستهلكين ومتطلباتهم الشخصيّة، بدءاً من التقنيات المتطورة للهواتف المحمولة القابلة للطي، وصولاً إلى تبني الطرق والوسائل التي تعزز مفهوم الاستدامة في حياة الأفراد.
ومن المقرر أن يُعقد معرض الإلكترونيات الاستهلاكيّة CES 2024، الحدث التكنولوجي الأكبر والأكثر تأثيرًا في العالم، في الفترة من 9 إلى 12 يناير في لاس فيغاس، نيفادا.
أبرز المنتجات الفائزة بجوائز الابتكار
هاتف Galaxy Z Fold5في فئتي التصوير الرقمي/التصوير الفوتوغرافي، والأجهزة المحمولة والملحقات والتطبيقات. ويتميز هاتف Samsung Galaxy Z Fold5 بتجربة قابلة للطي لا مثيل لها، مع إمكانات كاميرا احترافية وأداء أكثر قوة وذكاءً، إلى جانب كونه يعد أنحف تصميم في فئة Galaxy Fold على الإطلاق، بفضل المفصل المرن المعاد تصميمه.
وسواء كان مطويًا أو مفتوحاً، يبرز هاتف Galaxy Z Fold5 باعتباره الجهاز المفضّل لأنشطة العمل والترفيه. ويوفّر انتقالاً سلساً بين المهام المختلفة مثل العرض التقديمي والملاحظات والتقويم من خلال تجربة النوافذ المتعددة المبسطة. كما يوفّر إمكانات مشابهة للكمبيوتر الشخصي. بالإضافة إلى إمكانية التقاط صور بدون استخدام اليدين من زاويا إبداعيّة باستخدام كاميراFlexCam.
سلسلة Galaxy Watch6في فئة اللياقة البدنية والرياضة. توفر ساعتا Galaxy Watch6 وGalaxy Watch6 Classic الجديدتان إرشادات صحية مخصصة، وتصميمًا هادفًا، وتجربة هاتف محمول محسّنة لتمكين المستخدمين من اتخاذ قرارات سليمة بشأن صحتهم بكلّ سهولة.
وتتوافق سلسلة Galaxy Watch6 مع التزام سامسونج بجعل تقنيات مراقبة الصحة واللياقة البدنية بمتناول جمهور أوسع، مع تمكينهم من الوصول إلى مجموعة من الميزات الصحيّة الشاملة والأداء القوي، بدءاً من تتبع النوم، واللياقة البدنية وحتى الارشادات الغذائية. ويعد توفير طرق جديدة ومريحة لمساعدة المستخدمين على اكتساب فهم أفضل لصحتهم ولياقتهم البدنية؛ جزءًا من فلسفة ورؤية سامسونج.
Galaxy Buds FE في فئة سماعات الرأس والأجهزة الصوتية الشخصية: تدمج أجهزة Samsung Galaxy FE الجوانب التي يبحث عنها المستخدمون في تصميمها وأدائها لتوفير ميزات رائعة بقيمة مناسبة. وتواصل Galaxy Buds FE هذا النهج مع مجموعة من أحدث ابتكارات Galaxy وبسعر أقل.
توفّر سماعات Galaxy Buds FE جودة صوت ممتازة وتقدّم تجربة صوتية غامرة وواضحة، بالإضافة إلى خاصية الإلغاء النشط للضوضاء (ANC)، ومكالمات أكثر وضوحًا. وبفضل التصميم المريح والأحجام المختلفة لأطراف الأذن وأطراف الأجنحة، تتلاءم سماعات Galaxy Buds FE بشكل مناسب وآمن، مع إمكانية الاقتران بسلاسة مع أجهزة سامسونج الأخرى بما في ذلك الهاتف الذكي والكمبيوتر اللوحي والكمبيوتر الشخصي والتلفزيون للاستخدام اليومي وبأسعار رائعة.
تطبيق سامسونج Healthفي فئة الأجهزة المحمولة والملحقات والتطبيقات: تكرس شركة سامسونج جهودها لتزويد المستخدمين بأدوات جديدة مبتكرة تعمل على تحسين حياتهم. ومع تطبيق سامسونجHealth، يمكن للمستخدمين الاستفادة من الميزات الصحية الجديدة الرائدة في سلسلة Galaxy Watch التي تقدم رؤى صحية فريدة.
يوفّر تطبيق سامسونج Health تجربة صحية أكثر تخصيصًا من أجل الاستمتاع بصحة أفضل. ويتضمن ذلك التحليل الآني للجري، وميزات الأمان، وبرامج تدريب مخصصة لتحقيق عادة نوم صحيّة. وقد تم تصميم تطبيق سامسونجHealth لمساعدتك على إنجاز هذه الأهداف من خلال رؤى وارشادات قابلة للتنفيذ.
تطبيق سامسونج Food: يعتمد تطبيق سامسونج Food الذي تم إطلاقه مؤخرًا على تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتحسين الفوائد التي يحصل عليها المستخدمون من تطبيقات سامسونج والأجهزة المنزلية الذكية، وقد حصل على جائزة الابتكار في فئة الذكاء الاصطناعي، ويتم تشغيل التطبيق بواسطة تكنولوجياFood AI المتطورة من سامسونج ويعمل بالتزامن مع ميّزة الطبخSamsung SmartThings Cooking وثلاجات سامسونجFamily Hub+ . وتتضمن الميزات الاستثنائيّة كذلك توصيات وصفات طعام مخصصة بناءً على الأهداف الغذائية للمستخدم ومستويات النشاط، والوصول إلى مجتمعات الطهي المختلفة حيث يمكن للمستخدمين مشاركة الوصفات والارشادات.
SmartThings Energy: يتيح تطبيقSmartThings Energy، الذي حظي بالتكريم في فئة المنزل الذكي؛ للمستخدمين التحكم بشكل أكبر في تأثيرهم البيئي وتقليل فواتير الكهرباء الشهرية. فهو يوفر وضع الطاقة المعزّز بالذكاء الاصطناعيAI Energy Mode، الذي يراقب استهلاك الأجهزة المنزلية للطاقة، وإدارتها من خلال التشغيل التلقائي لتقليل الاستهلاك، إلى جانب ميزة الوعي بكثافة الكربون الجديدة، التي توفر فهم التأثير البيئي لاستهلاك الطاقة. ويمكنه أيضًا ضبط الأجهزة المسجلة في برامج الاستجابة للطلب تلقائيًا، مما يساعد المستخدمين على كسب مكافآت نقدية وتوفير الاستهلاك خلال فترات الاستهلاك المرتفعة للطاقة.
وحدة التنقية TMLes Microfiber: حصلت على جائزة الابتكار في فئة الاستدامة، وهي وحدة تنقية خارجية للغسالة يمكنها تقليل إطلاق الألياف الدقيقة أثناء دورات الغسيل. إن تشغيل الغسالة أربع مرات أسبوعيًا باستخدام الفلتر يمكن أن يقلل من كمية الألياف الدقيقة بما يعادل ثماني زجاجات بلاستيكية سعة 500 مل سنويًا. ومن خلال اتصالها بشبكة Wi-Fi، يمكن للمستخدمين التحقق من حالة الفلتر على تطبيق SmartThings وتلقي تنبيهات للتنظيف أو الاستبدال.
معالج Exynos Connect U100: يعتبر معالج Exynos Connect U100 من سامسونج، والفائز ضمن فئة التقنيات الداخلية المتضمنة، حلاً للنطاق العريض للغاية (UWB) ويوفر معلومات دقيقة حول المسافة والموقع للهواتف المحمولة والسيارات وأجهزة إنترنت الأشياء.
ويستفيد معالجExynos Connect U100 من قياسات وقت الوصول (ToA) وزاوية الوصول ثلاثية الأبعاد (AoA)، لتوفير دقة بحدود بضع سنتيمترات وأقل من خمس درجات، وهو ما يجعله مناسباً بشكل خاص لتتبع المواقع في المناطق الداخلية، وكذلك لتطبيقات الواقع المعزز والواقع الافتراضي التي تتطلب تتبعًا دقيقًا في الوقت الفعلي للأشخاص المتحركين.




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