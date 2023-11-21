مدير المستشفى الإندونيسي: الشهداء ملقون على الأرض منذ يومين

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- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مدير المستشفى الإندونيسي بغزة عاطف الكحلوت، إن وضع المستشفى لا يطاق حيث لا علاج ولا دواء ولا نستطيع تقديم الخدمات للمصابين، مؤكدا عدم استطاعتهم إخراج جثامين الشهداء الموجودة داخل المستشفى، وأن الشهداء ملقون على الأرض في المستشفى منذ يومين.
وأوضح الكحلوت في تصريحات صحفية، أنه نحو 200 مصاب ومرافق خرجوا أمس الاثنين من المستشفى، مضيفا "لا نستطيع إجراء أي عملية جراحية بسبب القصف الذي أصاب المستشفى".
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