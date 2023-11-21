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مدير المستشفى الإندونيسي: الشهداء ملقون على الأرض منذ يومين

11/21/2023 8:11:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مدير المستشفى الإندونيسي بغزة عاطف الكحلوت، إن وضع المستشفى لا يطاق حيث لا علاج ولا دواء ولا نستطيع تقديم الخدمات للمصابين، مؤكدا عدم استطاعتهم إخراج جثامين الشهداء الموجودة داخل المستشفى، وأن الشهداء ملقون على الأرض في المستشفى منذ يومين.


وأوضح الكحلوت في تصريحات صحفية، أنه نحو 200 مصاب ومرافق خرجوا أمس الاثنين من المستشفى، مضيفا "لا نستطيع إجراء أي عملية جراحية بسبب القصف الذي أصاب المستشفى".


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