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شاهد.. جماهير الحكمة تعتدي على نجم كرة السلة علي حيدر وزوجته

11/21/2023 8:11:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعرض نجم فريق بيروت ومنتخب لبنان، علي حيدر، للاعتداء رفقة زوجته، بعد مباراته أمام الحكمة (87-89) وشهدت شجارا في الملعب.


وانتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي بعد نهاية اللقاء، تظهر محاولة بعض مشجعي نادي الحكمة الاعتداء على اللاعب علي حيدر، والذي كان برفقة زوجته خارج الملعب، ليرد عليهم هو الآخر بالضرب، مما استدعى تدخل عناصر من الجيش اللبناني لفض الاشتباك وفرض الأمن.
وعلق علي حيدر، على الواقعة عبر حسابه على موقع "انستغرام"، قائلا: "التعرض لي ولزوجتي خارج الملعب غير مقبول كليا، ولكن أنا أعلم أن هؤلاء الأشخاص لا يمثلون جميع جماهير الحكمة، وعلى مشجعي الحكمة أن يخجلوا من هذه الفئة من الجمهور. بالنسبة لي ولعائلتي نحن بخير والقانون سيأخذ مجراه.

ملاعب

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