حزب الله يستهدف موقعا عسكريا إسرائيليا في مستوطنة المنارة

حزب الله يستهدف موقعا عسكريا إسرائيليا في مستوطنة المنارة
التاريخ
11/21/2023 8:11:45 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استهدف حزب الله اللبناني موقعا عسكريا إسرائيليا في مستوطنة المنارة قبالة القطاع الأوسط من جنوب لبنان وفقا لما افاد مراسل الجزيرة
وفي وقت سابق، قال الحزب إن "المقاومة الإسلامية استهدفت موقع جل العلام الإسرائيلي وحققت إصابات مباشرة"، وذلك بعد إعلانه -اليوم الثلاثاء- استهداف منزل يتمركز فيه جنود بمستوطنة المطلة الحدودية.
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