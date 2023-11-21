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حزب الله يستهدف موقعا عسكريا إسرائيليا في مستوطنة المنارة

11/21/2023 8:11:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استهدف حزب الله اللبناني موقعا عسكريا إسرائيليا في مستوطنة المنارة قبالة القطاع الأوسط من جنوب لبنان وفقا لما افاد مراسل الجزيرة


وفي وقت سابق، قال الحزب إن "المقاومة الإسلامية استهدفت موقع جل العلام الإسرائيلي وحققت إصابات مباشرة"، وذلك بعد إعلانه -اليوم الثلاثاء- استهداف منزل يتمركز فيه جنود بمستوطنة المطلة الحدودية.

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