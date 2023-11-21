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كتائب القسام تقصف قاعدة رعيم العسكرية برشقة صاروخية

11/21/2023 8:11:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب عز الدين القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عن قصف قاعدة "رعيم" العسكرية برشقة صاروخية.


وكان الناطق باسم القسام "أبو عبيدة" أعلن أمس عن تدمير 60 آلية عسكرية صهيونية خلال الـ72 ساعة .


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