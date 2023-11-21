كتائب القسام تقصف قاعدة رعيم العسكرية برشقة صاروخية

كتائب القسام تقصف قاعدة رعيم العسكرية برشقة صاروخية
التاريخ
11/21/2023 8:11:45 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب عز الدين القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عن قصف قاعدة "رعيم" العسكرية برشقة صاروخية.
وكان الناطق باسم القسام "أبو عبيدة" أعلن أمس عن تدمير 60 آلية عسكرية صهيونية خلال الـ72 ساعة .
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