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الملك: مشروع تحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمّان أولوية وطنية

11/21/2023 8:11:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد جلالة الملك عبدالله الثاني خلال اجتماع لمتابعة سير عمل الحكومة في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، أن المضي قدما في مشروع تحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمّان (الناقل الوطني للمياه) أولوية وطنية، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.

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