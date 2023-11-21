الملك: مشروع تحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمّان أولوية وطنية

الملك: مشروع تحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمّان أولوية وطنية
التاريخ
11/21/2023 8:11:44 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد جلالة الملك عبدالله الثاني خلال اجتماع لمتابعة سير عمل الحكومة في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، أن المضي قدما في مشروع تحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمّان (الناقل الوطني للمياه) أولوية وطنية، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.
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