صحة غزة: الاحتلال يريد إيقاع المزيد من الشهداء

صحة غزة: الاحتلال يريد إيقاع المزيد من الشهداء
التاريخ
11/21/2023 8:11:44 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، إن الاحتلال يريد إيقاع المزيد من الشهداء.
وأكد المتحدث، أنه لا يوجد خدمات صحية الآن في شمالي القطاع.
وأوضح أنه هناك محاولات لإدخال بعض المرضى والجرحى إلى المستشفى الأوروبي خلال ساعات، لافتا إلى أن فقدان الاتصالات يعرقل وصول المعلومات عما حدث في مستشفى العودة.
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