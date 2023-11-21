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صحة غزة: الاحتلال يريد إيقاع المزيد من الشهداء

11/21/2023 8:11:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، إن الاحتلال يريد إيقاع المزيد من الشهداء.


وأكد المتحدث، أنه لا يوجد خدمات صحية الآن في شمالي القطاع.
وأوضح أنه هناك محاولات لإدخال بعض المرضى والجرحى إلى المستشفى الأوروبي خلال ساعات، لافتا إلى أن فقدان الاتصالات يعرقل وصول المعلومات عما حدث في مستشفى العودة.


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