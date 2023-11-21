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لليوم الثاني على التوالي.. الاحتلال يواصل حصاره لبرقة ويحتجز 26 مواطنا

11/21/2023 8:11:24 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN-واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، فرض حصارها على قرية برقة شرق رام الله، لليوم الثاني على التوالي.

وأفاد رئيس مجلس قروي برقة صايل كنعان للوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال تواصل اقتحام القرية وحصارها منذ مساء أمس الإثنين، وتحتجز 26 من أبناء القرية، بعد مداهمة منازل المواطنين ومحلاتهم التجارية.

وأضاف أن قوات الاحتلال نصبت حواجز عند مداخل القرية، ومنعت المواطنين من الدخول أو الخروج منها، وسمحت فقط للمواطنين بالمرور عبر المدخل القريب من بلدة دير دبوان.

وكانت مواجهات قد اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال عقب اقتحامها القرية، يوم أمس، أطلقت خلالها قنابل الغاز السام صوبهم في القرية، دون وقوع إصابات.

كما اعتقلت قوات الاحتلال 9 مواطنين هم: جمال عايش، ومحمد رشيد، وجمال معطان، وهيثم بركات، ومؤمن حذيفة سمرين، وليث بركات معطان، ومؤمن محمود سمرين، وأحمد بركات عفون، وضياء رائد معطان.

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