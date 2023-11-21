لليوم الثاني على التوالي.. الاحتلال يواصل حصاره لبرقة ويحتجز 26 مواطنا

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN-واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، فرض حصارها على قرية برقة شرق رام الله، لليوم الثاني على التوالي.
وأفاد رئيس مجلس قروي برقة صايل كنعان للوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال تواصل اقتحام القرية وحصارها منذ مساء أمس الإثنين، وتحتجز 26 من أبناء القرية، بعد مداهمة منازل المواطنين ومحلاتهم التجارية.
وأضاف أن قوات الاحتلال نصبت حواجز عند مداخل القرية، ومنعت المواطنين من الدخول أو الخروج منها، وسمحت فقط للمواطنين بالمرور عبر المدخل القريب من بلدة دير دبوان.
وكانت مواجهات قد اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال عقب اقتحامها القرية، يوم أمس، أطلقت خلالها قنابل الغاز السام صوبهم في القرية، دون وقوع إصابات.
كما اعتقلت قوات الاحتلال 9 مواطنين هم: جمال عايش، ومحمد رشيد، وجمال معطان، وهيثم بركات، ومؤمن حذيفة سمرين، وليث بركات معطان، ومؤمن محمود سمرين، وأحمد بركات عفون، وضياء رائد معطان.
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