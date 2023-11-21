الاحتلال يشن حملة ضد وزيرة الشباب الإسبانية لدعمها حقوقنا الفلسطينية

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN-شنت وسائل إعلام إسرائيلية، ومؤسسات مؤيدة لإسرائيل، حملة شرسة ضد وزيرة الشباب والرياضة الإسبانية سيرا ريجو، التي جرى تعيينها وزيرة، أمس الإثنين، فقط لأنها من أصول فلسطينية.

وكانت ريجو قد تحدثت عن حق شعبنا الفلسطيني في الحياة والنضال ضد الاحتلال في السنوات التي سبقت تعيينها في منصبها.

وتقوم الحملة على رواية أن الوزيرة الإسبانية ريجو غير مستقلة، وداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، ووصفها الاحتلال باليسارية المتطرفة، بعدما قالت إن جرائم إسرائيل بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة "إبادة جماعية".

ودعت منظمة مكافحة معاداة السامية عبر الإنترنت، وهي منظمة غير ربحية ومقرها إسرائيل، رئيس الوزراء الإسباني إلى إقالة ريجو من منصبها بسبب دعمها لـ"الإرهاب".

وتأتي الحملة الشرسة التي يشنها الاحتلال ضد ريجو، بعد منشوراتها اليومية على موقع "إكس" تويتر سابقًا حول الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال، وإلقاء الضوء على معاناة الفلسطينيين في ظل الاحتلال الذي بدأ قبل ما يقرب من 75 عاما.

وسبق تعيين ريجو وزيرة، عضويتها في البرلمان الأوروبي عن اليسار الإسباني، وكانت نشيطة ومتبنية للرواية الفلسطينية، ومع الأحداث الأخيرة والعدوان على شعبنا، قامت بنقل صورة ما يجري من استهداف للمدنيين في قطاع غزة.

وتعتبر ريجو أول وزير من أصول فلسطينية يجري تعيينها في وزارة إسبانية، وهي من أم إسبانية وأب مقدسي، وفور تعيينها تم التهجم عليها في مختلف المؤسسات الإعلامية التابعة للاحتلال.