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شل تعلن اكتشاف حقل غاز جديد في مصر

11/21/2023 8:11:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت شركة شل مصر، عن اكتشاف حقل غاز جديد في امتياز شمال شرق العامرية في محافظة الإسكندرية، بالبحر المتوسط، حيث أكملت شركة شل بشكل آمن وناجح حفر أول بئر- ضمن مشروعها الاستكشافي لحفر ثلاث آبار- بئر غرب مينا (Mina West).
وقالت الشركة في بيان على صفحتها الرسمية: "تم حفر البئر الذي يقع عنده مستوى 250 متر تحت سطح البحر وأظهرت النتائج وجود طبقة حاملة للغاز، ولا تزال عمليات التقييم وجمع البيانات جارية لتحديد حجم الكشف والإنتاج المتوقع".





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