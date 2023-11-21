شل تعلن اكتشاف حقل غاز جديد في مصر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت شركة شل مصر، عن اكتشاف حقل غاز جديد في امتياز شمال شرق العامرية في محافظة الإسكندرية، بالبحر المتوسط، حيث أكملت شركة شل بشكل آمن وناجح حفر أول بئر- ضمن مشروعها الاستكشافي لحفر ثلاث آبار- بئر غرب مينا (Mina West).
وقالت الشركة في بيان على صفحتها الرسمية: "تم حفر البئر الذي يقع عنده مستوى 250 متر تحت سطح البحر وأظهرت النتائج وجود طبقة حاملة للغاز، ولا تزال عمليات التقييم وجمع البيانات جارية لتحديد حجم الكشف والإنتاج المتوقع".
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