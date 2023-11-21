وكالة الطاقة تتوقع فائضا طفيفا في أسواق النفط في 2024

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت رئيس قسم أسواق النفط في وكالة الطاقة الدولية توريل بوسوني، اليوم الثلاثاء، إن سوق النفط العالمية ستسجل فائضاً طفيفاً في المعروض في 2024، حتى إذا مددت دول أوبك+ تخفيضاتها إلى العام المقبل.
وأضافت بوسوني، على هامش مؤتمر في أوسلو، أن سوق النفط تعاني حاليا من عجز وأن المخزونات تتراجع "بمعدل سريع".
وقالت إن مخزونات النفط العالمية عند مستويات منخفضة، مما يعني أننا نواجه خطر التقلبات المتزايدة إذا حدثت مفاجآت تتعلق بالطلب أو المعروض.
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