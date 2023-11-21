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وكالة الطاقة تتوقع فائضا طفيفا في أسواق النفط في 2024

11/21/2023 8:11:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت رئيس قسم أسواق النفط في وكالة الطاقة الدولية توريل بوسوني، اليوم الثلاثاء، إن سوق النفط العالمية ستسجل فائضاً طفيفاً في المعروض في 2024، حتى إذا مددت دول أوبك+ تخفيضاتها إلى العام المقبل.
وأضافت بوسوني، على هامش مؤتمر في أوسلو، أن سوق النفط تعاني حاليا من عجز وأن المخزونات تتراجع "بمعدل سريع".
وقالت إن مخزونات النفط العالمية عند مستويات منخفضة، مما يعني أننا نواجه خطر التقلبات المتزايدة إذا حدثت مفاجآت تتعلق بالطلب أو المعروض.




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