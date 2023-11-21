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طاجيكستان تسحق باكستان وتتصدر مجموعة السعودية والأردن

11/21/2023 8:00:38 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

حقق منتخب طاجيكستان فوزه الأول في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026 وكأس آسيا 2027 بانتصاره 6-1 على مضيفه الباكستاني ضمن المجموعة السابعة التي تضم السعودية والأردن اليوم الثلاثاء.

وتصدرت طاجيكستان، التي تعادلت على أرضها 1-1 مع الأردن بالجولة الأولى يوم الخميس الماضي، المجموعة مؤقتا بأربع نقاط متقدمة بفارق نقطة واحدة عن السعودية وثلاث نقاط عن الأردن فيما ظلت باكستان بدون نقاط.

ويلتقي الأردن والسعودية على استاد عمان الدولي في وقت لاحق اليوم في ختام الجولة الثانية للمجموعة.

وسجل أمادوني كمالوف هدفا في كل شوط وأضاف رستم سايروف وبارفيزجون عمرباييف واليشير جليلوف وشهروم سامييف باقي أهداف الضيوف بينما أحرز رحيس نبي هدف باكستان الوحيد في الدقيقة 21.

ويتأهل أول فريقين من المجموعات التسع للدور الثالث من تصفيات كأس العالم، وفي ذات الوقت تحجز هذه المنتخبات مقاعدها في نهائيات كأس آسيا 2027 في السعودية.

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