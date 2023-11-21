كوريا الشمالية تقسو على ميانمار في تصفيات كأس العالم 2026

حقق منتخب كوريا الشمالية لكرة القدم انتصارا كبيرا أمام منتخب ميانمار وتغلب عليه 6 / 1 اليوم الثلاثاء في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وحصد منتخب كوريا الشمالية أول ثلاث نقاط له في المجموعة متساويا في ذلك مع كل من منتخبي اليابان وسوريا، اللذين يلتقيان اليوم في المباراة الأخرى بالمجموعة.

وسجل جونج إيل-جوان ثلاثية (هاتريك) لمنتخب كوريا الشمالية في الدقائق 30 و54 و56، وسجل الأهداف الأخرى لكوريا الشمالية، جو سونج شو وكوانج سونج هان وري هيونج جين في الدقائق 34 من ضربة جزاء و38 و70، بينما سجل الهدف الوحيد لمنتخب ميانمار، وين تاينج تون في الدقيقة 77.

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