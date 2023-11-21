كوريا الشمالية تقسو على ميانمار في تصفيات كأس العالم 2026

(MENAFN
- Al-Bayan)
حقق منتخب كوريا الشمالية لكرة القدم انتصارا كبيرا أمام منتخب ميانمار وتغلب عليه 6 / 1 اليوم الثلاثاء في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
وحصد منتخب كوريا الشمالية أول ثلاث نقاط له في المجموعة متساويا في ذلك مع كل من منتخبي اليابان وسوريا، اللذين يلتقيان اليوم في المباراة الأخرى بالمجموعة.
وسجل جونج إيل-جوان ثلاثية (هاتريك) لمنتخب كوريا الشمالية في الدقائق 30 و54 و56، وسجل الأهداف الأخرى لكوريا الشمالية، جو سونج شو وكوانج سونج هان وري هيونج جين في الدقائق 34 من ضربة جزاء و38 و70، بينما سجل الهدف الوحيد لمنتخب ميانمار، وين تاينج تون في الدقيقة 77.
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN21112023000110011019ID1107465012
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.