جواهر القاسمي تعتمد 2 فبراير 2024 موعداً لانطلاق النسخة السابعة من عربية السيدات

اعتمدت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، الثاني من فبراير المقبل، موعداً لانطلاق فعاليات النسخة السابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، والتي تستمر حتى 12 فبراير 2024.

وأعلنت اللجنة المنظمة العليا للدورة، عن فتح باب التسجيل أمام الأندية والفرق من الدول العربية كافة، للمشاركة في الألعاب والمنافسات، وذلك من خلال التواصل مع اتحادات الأندية الممثلة للألعاب في كل دولة.

كما أعلنت اللجنة عن تعيين الشيخ خالد بن أحمد القاسمي مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية بالشارقة رئيساً للجنة، وسعادة حنان المحمود نائب رئيس اللجنة، ونورة علي الشامسي مديراً للدورة .

واعتمدت اللجنة ثماني ألعاب مفتوحة للمنافسات أمام الفرق من مختلف الدول العربية ، وهي الكرة الطائرة و كرة الطاولة وكرة السلة و الرماية والقوس والسهم والمبارزة و ألعاب القوى والكاراتيه، وذلك بهدف تعزيز الروح الرياضية بين النساء العربيات وتشجيعهن على ممارسة الرياضة والمشاركة في المنافسات الإقليمية والدولية.

وقال الشيخ خالد بن أحمد القاسمي، يجسد تنظيم الشارقة لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، حول مكانة المرأة وحقوقها الطبيعية وأدوات تمكينها، وفي مقدمتها المنافسة وتحقيق التفوق في كل المجالات وفي مقدمتها الرياضة، لأنها تعكس صورة المجتمع الصحي والمنتج وتؤكد رقي أخلاقه ورفعة قيمه.

وأضاف : " كما عودتنا الشارقة أن تكون حاضنةً لأبرز وأهم الفعاليات التنموية والثقافية، ها هي الإمارة تستعد لاحتضان هذه الفعالية الرياضية المميزة، والتي طالما حظيت باهتمام المجتمعات العربية وأندية رياضة المرأة، وقد حرصنا خلال التحضيرات أن تكون دورةً متميزة بنجاحها ورسالتها الراسخة، وأن تكون الشارقة ساحةً يلتقي فيها المتميزون للتنافس في إطار من التعاون وتبادل الخبرات، وأن تكون أيضاً الإمارة التي تستنهض المشهد الرياضي العربي وتدعم تطويره ليكون قطاعاً تنافسياً عالمياً بامتياز".

وشهدت النسخة السابقة، التي عقدت عام 2020، تنافس 78 نادياً من 18 دولة عربية لحصد ألقاب البطولة، وتحظى دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات بدعم ورعاية من سمو الشيخة جواهر القاسمي التي أكدت في أكثر من مناسبة أن رياضة المرأة مؤشر على رقي المجتمعات ومدى تطور ثقافتها.

ويشرف على الدورة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة حيث انطلقت في العام 2012 بمبادرة كريمة من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة و تقام منافساتها في إمارة الشارقة كل عامين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز