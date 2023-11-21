إيمري لاعب باريس سان جيرمان سيغيب لنهاية 2023 بعد إصابته بالكاحل

قال باريس سان جيرمان متصدر دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم الثلاثاء إن لاعب الوسط وارن زاير-إيمري سيغيب عن الملاعب حتى نهاية 2023 بعد إصابته في الكاحل خلال ظهوره الأول مع منتخب فرنسا في الفوز 14-صفر على جبل طارق يوم السبت الماضي.

وأصيب اللاعب البالغ عمره 17 عاما، والذي أصبح أصغر لاعب دولي فرنسي منذ عام 1914 وأيضا أصغر لاعب يسجل لفرنسا منذ ذلك التاريخ في تصفيات بطولة أوروبا 2024، في كاحله بواسطة أحد مدافعي جبل طارق أثناء تسجيل هدفه في الدقيقة 16 ليغادر الملعب بعدها.

وقال باريس سان جيرمان في بيان "يعاني وارن زاير-إيمري من التواء متوسط ​​في كاحله الأيمن وسيخضع للعلاج حتى العطلة الشتوية".

وسيغيب زاير-إيمري عن مباراة فرنسا الأخيرة في التصفيات الأوروبية أمام اليونان في وقت لاحق اليوم.

كما أنه لن يكون متاحا لمباريات باريس سان جيرمان الخمس المقبلة في الدوري المحلي وآخر مباراتين في دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا





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